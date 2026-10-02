Amenaza de tiroteo en una escuela de Ituzaingó: piden llevar los útiles en bolsas transparentes

Una nueva amenaza de tiroteo causó alarma en el Colegio General Manuel Belgrano de Ituzaingó. Tras el episodio intimidatorio, las autoridades escolares activaron el protocolo de seguridad y enviaron un comunicado a las familias para pedir que los alumnos lleven sus útiles en bolsas transparentes.
"Estimadas familias: queremos transmitirles tranquilidad. La escuela es un espacio seguro y se encuentra bajo resguardo", detallaron y agregaron: "Bajo el criterio de prevención institucional, solicitamos temporalmente, hasta nuevo aviso, que los estudiantes ingresen con los útiles escolares en bolsas translúcidas, dejando las mochilas habituales en sus casas".
El hecho se desencadenó con la aparición de un mensaje escrito con corrector líquido sobre una puerta de madera del establecimiento, ubicado en las calles Alvear y Pirán, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, el que advertía: "Tiroteo 1/10/26".
La inscripción fue detectada el martes 29 de septiembre y motivó una denuncia formal radicada ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón. Después de la llegada de la Policía, y tras la inspección del lugar, confirmaron que no había armas ni elementos peligrosos y descartaron un riesgo inminente.
Amenazas de tiroteo en escuelas, una problemática en aumento
El Colegio General Manuel Belgrano de Ituzaingó recibió una amenaza de tiroteo a través de un mensaje escrito en una puerta de madera, tras lo cual hicieron la denuncia y la Policía determinó que no había "riesgo inminente". A partir del incidente, las autoridades escolares remarcaron que se mantendrán los talleres y espacios de trabajo sobre la convivencia escolar. El hecho se suma a las intimidaciones y falsas alertas que hubo en la Provincia de Buenos Aires y que motivaron la intervención del Ministerio de Seguridad bonaerense.