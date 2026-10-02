Maxi López rompió el silencio y reveló quién es la mujer con la que salió a comer a solas

En las últimas horas, comenzó a cobrar fuerza la versión sobre que Maxi López habría cenado a solas con una mujer mientras su esposa, Daniela Christiansson, permanece en Europa. Frente a tanta repercusión, el comentarista deportivo salió a aclarar la situación.
Todo comenzó cuando el periodista Fede Flowers publicó en su cuenta de X que el exfutbolista fue visto a solas con una mujer que no era su esposa. "Maxi López cenó la noche del 24 de septiembre a las 22:20 con una señorita muy bonita, que no era su esposa Daniela, en un restaurante de carnes rojas en Villa Crespo. ¿Sigue con la sueca?", escribió, y rápidamente surgieron comentarios y especulaciones sobre la situación sentimental de López.
Captura de pantalla: redes sociales
Qué dijo Maxi López sobre la misteriosa mujer
La repercusión fue tal que el rumor llegó incluso a oídos de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y exsuegra de Maxi López, quien no dudó en preguntarle directamente al comentarista qué había ocurrido y quién era la señorita.
Daniela Christiansson, la modelo suiza en pareja con Maxi López.
Antes de conocer su respuesta, Colosimo intentó poner paños fríos a la situación: "Capaz que era una productora o una chica con la que está trabajando". Sin embargo, enseguida se despegó: "Ojo, no lo defiendo".
Según contó la mamá de la mediática, López se mostró sorprendido ante la consulta y aseguró que el encuentro había sido laboral. "Si me reúno es por laburo. ¿Qué dicen?", habría respondido frente a las versiones que comenzaron a circular.