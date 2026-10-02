Maxi López rompió el silencio y reveló quién es la mujer con la que salió a comer a solas El exfutbolista salió al cruce luego de los rumores que surgieron y que señalaban una presunta separación de la modelo Daniela Christiansson, con la que tiene dos hijas. Agregar C5N en









Maxi contó quién era la misteriosa mujer con la que cenó.

En las últimas horas, comenzó a cobrar fuerza la versión sobre que Maxi López habría cenado a solas con una mujer mientras su esposa, Daniela Christiansson, permanece en Europa. Frente a tanta repercusión, el comentarista deportivo salió a aclarar la situación.

Todo comenzó cuando el periodista Fede Flowers publicó en su cuenta de X que el exfutbolista fue visto a solas con una mujer que no era su esposa. "Maxi López cenó la noche del 24 de septiembre a las 22:20 con una señorita muy bonita, que no era su esposa Daniela, en un restaurante de carnes rojas en Villa Crespo. ¿Sigue con la sueca?", escribió, y rápidamente surgieron comentarios y especulaciones sobre la situación sentimental de López.

Captura de pantalla: redes sociales Qué dijo Maxi López sobre la misteriosa mujer La repercusión fue tal que el rumor llegó incluso a oídos de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y exsuegra de Maxi López, quien no dudó en preguntarle directamente al comentarista qué había ocurrido y quién era la señorita.

Daniela Christiansson, la modelo suiza en pareja con Maxi López. Antes de conocer su respuesta, Colosimo intentó poner paños fríos a la situación: "Capaz que era una productora o una chica con la que está trabajando". Sin embargo, enseguida se despegó: "Ojo, no lo defiendo".

Según contó la mamá de la mediática, López se mostró sorprendido ante la consulta y aseguró que el encuentro había sido laboral. "Si me reúno es por laburo. ¿Qué dicen?", habría respondido frente a las versiones que comenzaron a circular.