La furia de Juan Gil Navarro por un incidente en el teatro: "Pagar no da derecho a faltar el respeto" Tras una función de Misery, el reconocido actor protagonizó un momento de tensión con el público. La reacción de la audiencia. Agregar C5N en









Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: "Me molesta".

Juan Gil Navarro protagonizó un contundente descargo que se robó todas las miradas tras finalizar una función de Misery. Visiblemente molesto por una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia en las salas, el artista tomó el micrófono apenas terminó la obra y se dirigió directamente al público presente para reclamar respeto por el trabajo que se realiza sobre el escenario.

Si bien se trató de una función exitosa y con sala llena, hubo una situación durante la función que molestó profundamente al actor y, sin ningún tipo de filtro, decidió expresar su malestar frente a todo el público.

"Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez", dijo.

En ese sentido, el actor dejó en claro que comprar una entrada no da derecho a pasar por alto las normas de convivencia y cuestionó las actitudes que pueden molestar o perjudicar al resto del público: "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención".

"Así que, por favor, no tengan solo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias", concluyó. Sus palabras no pasaron inadvertidas: una vez terminado su descargo, el público acompañó su pedido con un fuerte aplauso, gesto que respaldó el reclamo del actor por mayor respeto dentro de las salas de teatro.