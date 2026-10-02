IR A
IR A

La furia de Juan Gil Navarro por un incidente en el teatro: "Pagar no da derecho a faltar el respeto"

Tras una función de Misery, el reconocido actor protagonizó un momento de tensión con el público. La reacción de la audiencia.

Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: Me molesta.

Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: "Me molesta".

Juan Gil Navarro protagonizó un contundente descargo que se robó todas las miradas tras finalizar una función de Misery. Visiblemente molesto por una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia en las salas, el artista tomó el micrófono apenas terminó la obra y se dirigió directamente al público presente para reclamar respeto por el trabajo que se realiza sobre el escenario.

La pareja que protagonizó un escándalo en pleno vuelo.
Te puede interesar:

Aseguran que un famoso actor protagonizó un escándalo en pleno vuelo con su novia: "Le hizo flor de quilombo"

Si bien se trató de una función exitosa y con sala llena, hubo una situación durante la función que molestó profundamente al actor y, sin ningún tipo de filtro, decidió expresar su malestar frente a todo el público.

"Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez", dijo.

En ese sentido, el actor dejó en claro que comprar una entrada no da derecho a pasar por alto las normas de convivencia y cuestionó las actitudes que pueden molestar o perjudicar al resto del público: "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención".

"Así que, por favor, no tengan solo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias", concluyó. Sus palabras no pasaron inadvertidas: una vez terminado su descargo, el público acompañó su pedido con un fuerte aplauso, gesto que respaldó el reclamo del actor por mayor respeto dentro de las salas de teatro.

Cómo es la versión teatral argentina de Misery

La versión argentina de Misery, basada en la novela de Stephen King, se presenta en el teatro Metropolitan de la calle Corrientes, con dirección de Manuel González Gil. Juan Gil Navarro interpreta al escritor Paul Sheldon y Julia Calvo da vida a la temible Annie Wilkes, el papel que en la película le valió el Oscar a Kathy Bates.

La puesta regresó a la cartelera porteña el 18 de junio y marcó un reencuentro con la historia en el mismo escenario y con el mismo director que en 1999, cuando la obra fue interpretada por Alicia Bruzzo y Rodolfo Bebán. Según contó Gil Navarro, que antes había integrado el elenco de Druk, él prefiere pensarla más como un thriller de suspenso con elementos psicológicos perturbadores que como una obra de terror. Tras el estreno, el público respondió con una ovación de pie.

Julia Calvo y Juan Gil Navarro, en la versión teatral argentina de Misery.

Julia Calvo y Juan Gil Navarro, en la versión teatral argentina de Misery.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El paso clave por parte de la defensa del cantante.

Callejero Fino tendrá prisión domiciliaria: la insólita razón por la que no llevará tobillera electrónica

¿Segunda oportunidad para el amor?

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

El abogado defensor de Maxu Ghione reveló cómo está el actor.
play

El abogado de Maxi Ghione reveló cómo está el actor en la cárcel tras ser arrestado: "Está devastado"

Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.
play

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Tras llegar a un acuerdo con Martín Redrado, Luciana Salazar rompió el silencio.

Luciana Salazar celebró tras llegar a un acuerdo económico con Martín Redrado: "La verdad siempre triunfa"

La inesperada reacción del cantante cuando le preguntaron sobre Tiago PZK.

El incómodo momento que protagonizó Luck Ra cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

últimas noticias

Maxi contó quién era la misteriosa mujer con la que cenó.

Maxi López rompió el silencio y reveló quién es la mujer con la que salió a comer a solas

Hace 8 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 3 de octubre

Hace 25 minutos
Hubo alerta en un colegio de Ituzaingó por un mensaje de ataque armado.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Ituzaingó: piden llevar los útiles en bolsas transparentes

Hace 27 minutos
Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: Me molesta.

La furia de Juan Gil Navarro por un incidente en el teatro: "Pagar no da derecho a faltar el respeto"

Hace 32 minutos
Los hogares argentinos acumulan hoy $73,8 billones en deuda: $66,48 billones en deuda bancaria y $7,36 billones en deuda no bancaria.

Alerta por el endeudamiento de las familias: la deuda acumulada por los hogares asciende a $73,8 billones

Hace 1 hora