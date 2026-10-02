Callejero Fino tendrá prisión domiciliaria: la insólita razón por la que no llevará tobillera electrónica La Justicia cambió la calificación de "portación" a "tenencia ilegal de arma de fuego", por lo que el músico continuará la detención en su domicilio, pero sin dispositivo electrónico. Agregar C5N en









La jueza de garantías de San Isidro le otorgó la prisión domiciliaria a Simon Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino. La medida llega después de un mes y medio de detención. De acuerdo con la información que reveló el periodista Martín Candalaft, la jueza validó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.

Sin embargo, una insólita falla logística modificó las condiciones de su salida de la cárcel: no hay dispositivos disponibles. Por ese motivo, no llevará tobillera y solo firmó el compromiso de cumplir la medida en su domicilio. La magistrada dispuso que abandone el penal bajo custodia y con un cuidador asignado hasta que el dispositivo esté disponible para su colocación.

CALLEJERO FINO: DOMICILIARIA SIN TOBILLERA



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/FHTeLDHYWZ — América TV (@AmericaTV) October 2, 2026 Qué dijo la defensa de Callejero Fino tras el beneficio de la prisión domiciliaria Por su parte, Diego Storto, el abogado defensor de Alvarenga, brindó detalles sobre el cambio de estrategia que llevaron a cabo para aligerar la detención: "Es lo que pretendíamos con el cambio de estrategia, también modificamos la calificación. Atenuamos porque para mí no existe la portación de armas, es una tenencia y no estaba acreditado para qué llevaba el arma. Eso es un atenuante que reduce la pena en un tercio de la misma".

Callejero Fino tras la detención. Redes sociales "La portación significa portar, tenerla en la mano o al alcance de la mano; la tenencia es tenerla en un auto al alcance de cualquier persona. Si tuviese permiso, no existiese el delito, y como tiene antecedentes penales no podía tener permiso", explicó sobre la diferencia legal para fundamentar el beneficio otorgado hacia el cantante de RKT.

A modo de cierre, el letrado aseguró que la resolución ya quedó firme tras el aval del Ministerio Publico Fiscal: "Ayer tuvimos la audiencia donde solicité el cambio de calificación y que se atenúe la medida de prisión domiciliaria".

"Él está queriendo irse a la casa, yo estoy yendo a notificarlo. La firmeza la tenemos que consentir nosotros que ya la consentimos y la fiscalía, que la acaba de consentir", concluyó en DDM. Callejero Fino.