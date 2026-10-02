2 de octubre de 2026 Inicio
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Pity Álvarez fue trasladado a una clínica psiquiátrica de Castelar antes de las pericias clave

El músico fue derivado desde el Hospital Tornú hacia una clínica privada para lograr su estabilización. El lunes próximo será evaluado por el Cuerpo Médico Forense para determinar si puede afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

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Álvarez fue derivado a una clínica psiquiátrica antes de los exámenes clave.

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El músico fue trasladado del Hospital Tornú hacia la clínica Solar Colonial, un centro neuropsiquiátrico y de salud mental, para su estabilización y recuperación.

Anteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria y su presidente, el juez Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense sea el encargado de concretar el informe médico al artista con el objetivo de saber qué pasará con el juicio.

De este modo, Goerner indicó que se deberá designar a los peritos y los estudios tendrán que realizarse en los próximos cinco días. "Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron a este medio.

De qué está acusado Pity Álvarez

La acusación que recayó sobre Cristian "Pity" Álvarez sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano; después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", aseguró el artista ante los medios cuando se entregó a la Policía. El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión.

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