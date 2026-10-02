2 de octubre de 2026 Inicio
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¿Coqueteo o combate? El hallazgo sobre los cráneos de dinosaurios que cambia lo que sabíamos

Un estudio de investigadores del Conicet reveló a qué se debió la evolución de los cuernos, hoyuelos y rugosidades de los abelisáuridos, como el carnotauro.

Daniela Salinas
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Daniela Salinas
El hallazgo sobre los cráneos de los abelisáuridos abre una nueva línea de investigación.

El hallazgo sobre los cráneos de los abelisáuridos abre una nueva línea de investigación.

Ilustración por José Humberto Cano

¿Y si no fueran solo decoración? Un estudio realizado por investigadores del Conicet sobre los cuernos de la familia de los abelisáuridos, dinosaurios carnívoros que habitaron principalmente el hemisferio sur durante el período Cretácico entre 145 y 66 millones de años atrás, explicó que sus complejas estructuras craneales siguieron tendencias evolutivas dirigidas hacia el cortejo y las disputas territoriales.

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Esta especie se caracteriza principalmente por sus estructuras óseas en el cráneo, entre las que se incluyen zonas rugosas, hoyuelos y cavidades en el rostro y alrededor de los ojos, además de prominencias centrales o cuernos pares en la parte superior de la cabeza. Pero, ¿para qué servían?

En diálogo con C5N, Emanuel Seculi Pereyra, becario del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), explicó que la idea de la investigación surgió como parte de su tesis doctoral. Si bien existe la hipótesis que estas ornamentaciones cumplían la función práctica de permitir que los individuos se reconocieran entre miembros de la misma especie, lo que habría ayudado a evitar apareamientos no exitosos con otras especies distintas, los investigadores decidieron darle una vuelta de tuerca.

"Había una serie de características del cráneo del dinosaurio que me parecía no podía ser explicada por este tipo de mecanismo evolutivo; no solo presentaban ornamentaciones en sus rostros y en sus regiones orbitarias, donde se ubicaba el ojo, sino que la mayoría de los ornamentos más complejos se ubicaban en el techo del cráneo", contó.

Sin embargo, un estudio reciente del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología y del Instituto de Ecología, Genética y Evolución (IEGEBA-CONICET) abre la posibilidad que hayan favorecido para patrones compatibles con su participación en comportamientos socio-sexuales complejos.

En esa línea añadió que "estos caracteres tradicionalmente se utilizaban para definir las relaciones de parentesco; nosotros hicimos a estos datos darle una vuelta de rosca, y poner a prueba el mecanismo evolutivo por el cual habrían surgido estos rasgos exagerados en este grupo".

Reconstrucci&oacute;n de Carnotaurus sastrei realizada por Gabriel D&iacute;az Yant&eacute;n (@paleogdy)

Reconstrucción de Carnotaurus sastrei realizada por Gabriel Díaz Yantén (@paleogdy)

Para poder llegar a esa conclusión, los investigadores utilizaron métodos filogenéticos comparativos: "Herramientas de estadística que lo que hacen de interesante es que incorporan las relaciones de parentesco de cualquier grupo de organismos que estudies; solucionan el problema estadístico de la dependencia de estos factores y permiten poner a prueba diversos escenarios evolutivos", además de análisis de datos del registro fósil.

Por el contrario, los resultados mostraron patrones evolutivos con tendencias claramente definidas que apuntan a la selección sexual como la principal fuerza impulsora del proceso. Bajo este mecanismo evolutivo, los ornamentos habrían favorecido el éxito reproductivo mediante comportamientos socio-sexuales, tales como la atracción de parejas a través de despliegues de exhibición visual o la competencia directa entre individuos mediante el combate.

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