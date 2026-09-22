22 de septiembre de 2026 Inicio
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Diputados debate el endeudamiento familiar y la crisis industrial con trabajadores y empresarios

La Comisión de Economía recibe a representantes del sector productivo y trabajadores despedidos. Por la tarde, Finanzas y Defensa del Consumidor retomarán el tratamiento de unos 50 proyectos sobre sobreendeudamiento familiar.

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Diputados debate el endeudamiento familiar y la crisis industrial con trabajadores y empresarios

Diputados debate el endeudamiento familiar y la crisis industrial con trabajadores y empresarios

La Cámara de Diputados tiene este martes una jornada centrada en dos problemas que atraviesan a trabajadores y familias: la crisis industrial y el crecimiento del endeudamiento. Las comisiones de Economía, Finanzas y Defensa del Consumidor realizarán reuniones informativas para escuchar a empresarios, trabajadores, especialistas y organizaciones vinculadas con ambas problemáticas.

Comisión de Dispacidad, Presupuesto y Hacienda. 
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La primera actividad comenzó pasadas las 10, cuando la Comisión de Economía dio inicio a un encuentro con referentes del sector productivo y laboral para abordar la situación económica y laboral en distintas regiones del país. La convocatoria incluye testimonios vinculados con despidos, cierres de plantas y dificultades que atraviesan diferentes ramas de la industria.

Entre los casos que serán expuestos aparecen trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos, Emilio Alal, Pampa Energía, Ilva, UnionBat y Dass, además de representantes de empresas de distintos sectores. La reunión fue convocada bajo el eje de la situación económica y laboral y apunta a incorporar al debate parlamentario testimonios sobre el impacto de la crisis productiva y el empleo.

El debate por el endeudamiento familiar

A partir de las 14, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor volverán a reunirse para avanzar con los proyectos destinados a atender el sobreendeudamiento de las familias. El encuentro forma parte del cronograma establecido por la Cámara de Diputados, que prevé una nueva reunión el 29 de septiembre para avanzar con los dictámenes.

Actualmente hay alrededor de 50 iniciativas en discusión. Entre las propuestas se encuentran proyectos destinados a mejorar las condiciones de acceso al crédito, prevenir el sobreendeudamiento, establecer mecanismos de refinanciación y reforzar la protección de los usuarios financieros.

En la reunión de este martes volverán a participar especialistas, representantes de organizaciones de consumidores y referentes vinculados con la problemática de la deuda. Los bloques también avanzarán en la búsqueda de acuerdos para reducir las distintas iniciativas a textos que puedan reunir los consensos necesarios para llegar a la instancia de dictamen.

El oficialismo prepara además una propuesta propia vinculada con la transparencia del costo de los créditos, mientras distintos sectores de la oposición trabajan en unificar sus proyectos. La firma de los dictámenes está prevista para el próximo 29 de septiembre.

De esta manera, la agenda de Diputados concentra en una misma jornada el impacto sobre el empleo y la actividad industrial y las dificultades que enfrentan los hogares para afrontar deudas, dos cuestiones que serán discutidas en comisiones antes de una eventual llegada al recinto.

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