Carlos Tevez anunció su partido de despedida en La Bombonera: "De alcanzapelotas a leyenda" El "Apache" confirmó oficialmente su homenaje con la camiseta xeneize a través de las redes sociales. El evento se realizará en diciembre con una lista de estrellas invitadas que promete conmover al mundo del fútbol. Por Agregar C5N en









"Se despide Carlitos, se despide el Apache", subió Tevez en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, hizo oficial el lanzamiento de su partido homenaje bajo el lema "Adiós Apache" y la emotiva frase "De alcanzapelotas a leyenda". El anuncio se realizó a través de las redes sociales con la presentación de un flyer oficial y el lanzamiento de la cuenta de Instagram @adiosapacheoficial, canal donde se compartirán todas las novedades del evento.

El flyer oficial del partido despedida de Carlitos Tevez. Para concretar la ansiada despedida en el Estadio Alberto J. Armando, Carlitos se comunicó previamente con Juan Román Riquelme, presidente de la institución. El mandamás xeneize aceptó ceder las instalaciones del club para que el Apache tenga el reconocimiento que merece, dejando de lado cualquier diferencia del pasado para priorizar a los hinchas y a la institución. Además, se confirmó que la transmisión televisiva en vivo estará a cargo de la señal ESPN.

Aunque aún restan definir los días y horarios exactos, la organización contempla realizar el homenaje durante el mes de diciembre. Las fechas tentativas que se analizan corresponden a los fines de semana del 12 y 13 o del 19 y 20 de diciembre, cuya confirmación final dependerá del calendario competitivo de Boca en la fase definitoria del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Respecto al formato de juego, se prevé un enfrentamiento entre un equipo compuesto por amigos personales y de la infancia de Tevez contra un conjunto conformado por excompañeros de su prolífica carrera internacional.

El choque de exhibición reunirá a cerca de 60 personalidades destacadas del deporte global y el espectáculo. Entre las figuras confirmadas o en lista de invitados resaltan nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Andrea Pirlo y Sergio "Kun" Agüero, además de mensajes de aliento de personalidades como Claudia Villafañe.