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Grave acusación de estafa contra Romina Uhrig: el reclamo de un ex Gran Hermano y la insólita respuesta

La exhermanita sumó un nuevo antecedente en su historial tras ser denunciada públicamente por un excompañero del reality, en un caso que combina deudas, manipulaciones y reclamos legales.

Grave denuncia contra Romina Uhrig.

Grave denuncia contra Romina Uhrig.

Yanina Latorre reveló en SQP la grave denuncia contra Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, por parte de Sebastián "Bambi" Bello, con quien mantuvo un vínculo de amistad tras salir de la casa. El joven es oriundo de Mendoza y no tenía hospedaje en Buenos Aires, por lo que Uhrig le ofreció vivir con ella durante tres meses. Todo parecía ir bien; sin embargo, el gesto derivó en un engaño.

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Según las palabras del joven, Romina lo comprometió patrimonialmente con un vehículo. "Me llamó un día y me preguntó si podía poner a mi nombre el auto que se compró. Le dije que sí porque me puso como excusa que tenía quilombos con su exmarido y que tenía miedo de que, si estaba a nombre de ella, su ex se quedara con el auto, y también para devolverle el favor de que me había hospedado", contó.

La desesperación del ex Gran Hermano se originó al descubrir las infracciones de tránsito que caían a su nombre en el Acceso Oeste y que Romina no pagaba: la deuda acumulada supera $1.600.000 por exceso de velocidad. "Primero se lo pedí de buena manera y me decía que no tenía plata. Me pidió que sacara 5 millones de crédito, de no sé dónde, para que yo hiciera la transferencia del vehículo", expresó visiblemente angustiado.

A la denuncia por estafa económica se sumó la indignación por el aprovechamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) de Bambi, quien padece hipoacusia. Según sus palabras, la mediática habría registrado su número de sistema de Telepase para transitar gratis por las autopistas y evitar impuestos bajo los beneficios que le corresponden al joven.

"Es una manipuladora y me hizo mucho daño psicológico. Es una persona muy cruel. Me hizo una estafa emocional también porque confié en que serían meses", concluyó.

La insólita respuesta de Romina Uhrig frente al pedido de Bambi

En SQP reprodujeron el audio que le envió la exdiputada en medio de los reclamos. "Tengo un millón de quilombos. Lo del auto ya lo hubiese hecho, pero todavía no pude cobrar un mango. No es que puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi $5 millones. Si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problemas, pero hoy no tengo nada", argumentó Uhrig.

Para finalizar la conversación, Romina respondió de manera tajante. "No sabés cómo estoy ni lo que me pasó, porque si no te escribo, no me escribís. Me parece de más tu mensaje. No es que no lo hago porque no quiero, sino porque no pude solucionar mis quilombos. Eso me tiene mal y me perjudicó en un montón de cosas. Tu mensaje me parece de más. Cuando lo pueda hacer, te aviso", concluyó.

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