Video: el golazo del hijo de Marcelo Gallardo en la goleada de Instituto ante Independiente Matías Gallardo, el mediocampista de la Gloria cuyo pase pertenece a River, firmó una joya de zurda al ángulo para decretar el 3-1 parcial en Avellaneda. El conjunto cordobés terminó imponiéndose por 4-1, se afianzó en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura y sueña en grande. Por Agregar C5N en









Matías, de 22 años, festeja el golazo que le hizo a Independiente en su cancha.

Instituto de Córdoba dio la sorpresa en Avellaneda al golear por 4-1 a Independiente en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, resultado que lo consolida como el único líder de la Zona A. Sin embargo, la gran joya de la noche en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini la protagonizó Matías Gallardo, el hijo de Marcelo Gallardo, quien deslumbró a todos al convertir el tercer gol de su equipo con un remate que clavó en el ángulo y dejó sin chances al arquero Rodrigo Rey.

El golazo ocurrió a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro aún se mantenía ajustado. El volante central de 22 años recuperó la pelota en la mitad de la cancha tras una pérdida del rival, avanzó con espacio frente a la falta de marca de la defensa local y sacó un potente zurdazo que se clavó directamente en el ángulo derecho. La perfecta definición desató la euforia del banco visitante encabezado por el entrenador Diego Flores y estiró la diferencia para la Gloria en un momento determinante del partido.

Para el joven mediocampista formado en las divisiones inferiores de River Plate -quien arribó al elenco cordobés en enero de 2025 tras un paso por el Atlanta United- significó su segundo gol en 28 partidos con la camiseta albirroja, habiéndole marcado previamente a Lanús. Tras el triunfo, Gallardo expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo: "Es una alegría enorme, ante un gran equipo como Independiente, plantarnos de igual a igual y ganar. Hay que seguir por este camino, sabemos nuestra posición en la tabla y nos sentimos muy ilusionados".

¡MÁS O MENOS, MUÑEQUITO! Matías Gallardo recuperó en la mitad de la cancha luego de un resbalón de Pérez Curci, trasladó y la colocó al ángulo, para el 3-1 de Instituto ante Independiente.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Zn1gQrFEss — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026 El desarrollo del partido había comenzado parejo, con Jeremías Lázaro abriendo la cuenta para la visita y Maximiliano Meza anotando el empate transitorio para el conjunto de Avellaneda. Sin embargo, el encuentro se quebró antes del descanso cuando el propio Meza resultó expulsado por doble amonestación tras cometerle una falta al mismísimo Gallardo. En el complemento, con un hombre de más, Hernán De La Fuente colocó el 2-1, Gallardo aportó su obra de arte y Alex Luna decoró el 4-1 definitivo.

Con esta goleada a domicilio, Instituto alcanzó los 25 puntos y se afianza en lo más alto de la tabla rumbo a la clasificación a los playoffs. En contrapartida, el Rojo conducido por Jadson Viera quedó con 17 unidades y sumó su quinto partido consecutivo sin ganar en casa, retirándose bajo una lluvia de insultos de su público. En la próxima fecha, el puntero cordobés recibirá a Boca Juniors, mientras que Independiente viajará a Córdoba para enfrentarse a Talleres.

Lógicos silbidos para los jugadores de #Independiente mientras se van al vestuario. Un equipo totalmente apático y superado por Instituto, que por momentos lo bailó. El DT tardísimo con los cambios. Igual ninguno te mueve la aguja. Si clasifica será un milagro. pic.twitter.com/hUdYUi1lHR — Nico Villarruel (@NicoVillarruel1) October 3, 2026 Mirá el resumen de la goleada de Instituto sobre Independiente por 4-1 en Avellaneda