2 de octubre de 2026 Inicio
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Cómo sigue la causa contra Maxi Ghione: lo imputarán por privación ilegítima de la libertad

Este viernes se llevará adelante la audiencia en Rafaela. El testimonio de Emiliano Tarragona, el denunciante, expuso un momento lleno de tensión.

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El denunciante aseguró que el actor lo retuvo durante cinco horas y lo amenazó con armas.

Maxi Ghione permanece detenido en Rafaela luego de haber sido acusado de amenazas y privación de la libertad por parte de un hombre al que habría contratado. Este viernes se realizará la audiencia para conocer los cargos que finalmente pesarán contra el actor.

La cuadra de la casa en la que fue hallada Nerea Geraldine Pereira sin vida.
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Durante las últimas horas se conoció un cambio en la conducción de la causa: la investigación pasó a manos de la Dra. María Cecilia Doro, quien reemplazó al fiscal de turno que inició las actuaciones.

Tras reuniones entre la fiscalía y la defensa representada por el Dr. Carlos Farías de Maldé, todo indica que en la audiencia de esta mañana la Justicia le concedería la libertad bajo fianza a Ghione mientras continúa el proceso.

Para ello se acordaría un conjunto de medidas cautelares habituales. Considerando que el actor no posee antecedentes penales computables, el marco legal favorece una resolución sin prisión preventiva.

Maxi Ghione fue denunciado por un hombre

Maxi Ghione fue denunciado por un hombre

Por otro lado, la defensa presentó la documentación que acreditaría la legítima tenencia y portación de las armas de fuego secuestradas. Según explicó Oscar Paredes en exclusiva para desde Rafaela, el actor deberá fijar domicilio, firmar de manera periódica en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cumplir estricta prohibición de acercamiento a la víctima.

Un antecedente que no altera la causa

Paralelamente, trascendió la existencia de una reciente presentación judicial en contra del actor por parte de una expareja, sobre hechos que habrían ocurrido en 2018.

Si bien dicha denuncia estaría prescripta debido al tiempo transcurrido, suma contexto a los patrones de conducta analizados en la causa. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que esta presentación no modifica el trámite ni las condiciones de la audiencia imputativa fijada para esta jornada en Rafaela.

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