Alerta por frío extremo: pronostican nevadas por casi 48 horas seguidas con temperaturas bajo cero

El SMN mantiene alerta amarilla en Tierra del Fuego con acumulaciones de nieve previstas de hasta 30 centímetros y vientos que intensificarán el descenso térmico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por nevadas persistentes sobre el sur del país, con acumulaciones proyectadas de entre 20 y 30 centímetros en distintas zonas de Tierra del Fuego . El fenómeno, impulsado por el ingreso de una masa de aire polar, viene manifestándose con fuerza desde el martes y se extenderá al menos hasta el viernes 15 de mayo.

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Las temperaturas en Ushuaia se mantienen en torno a los 0°C , aunque la sensación térmica desciende por debajo de ese umbral debido al viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h hacia el final de la semana. Esas condiciones hacen más grave el frío que se percibe y complican la visibilidad en las rutas de la provincia.

Mientras el norte de la Patagonia atraviesa jornadas relativamente templadas para la época, con máximas de entre 14° y 20° en ciudades como Neuquén y Viedma, el extremo sur argentino ingresó de lleno en un escenario más parecido al invierno.

La jornada del miércoles en Ushuaia arrancó con 0°C y niebla helada, con una sensación térmica de aproximadamente -2°C durante las primeras horas de la mañana. Personal y maquinaria municipal debieron intervenir desde la tarde anterior y durante la madrugada para despejar la nieve acumulada y garantizar la transitabilidad en la ciudad.

Según las proyecciones, una nueva intensificación de la circulación de aire frío desde el sudoeste favorecerá el regreso de las nevadas sobre la capital fueguina desde la tarde del jueves. Las precipitaciones en forma de nieve continuarían durante gran parte del viernes e incluso podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado, lo que podría dejar a la ciudad bajo nevadas persistentes durante prácticamente un día completo. La temperatura máxima del jueves se ubicaría cerca de los 3°C, mientras que el viernes apenas rondaría 1°C.

Ushuiaia Instituto Fueguino de Turismo

Las autoridades emitieron advertencias específicas para la circulación vial. Se solicita extrema precaución en la Ruta Nacional N°3, especialmente en el tramo entre Ushuaia y Tolhuin, donde hay sectores con nieve compacta y zonas resbaladizas. A partir del viernes 15 de mayo, además, entrará en vigencia la obligatoriedad del uso de neumáticos de invierno y la portación de cadenas para circular por las rutas provinciales.

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan verificar la correcta ventilación de los sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un riesgo que ya afectó a vecinos de la zona en jornadas previas. Río Gallegos, El Calafate y otras localidades del sur de Santa Cruz también atravesarán tiempo frío, ventoso y con precipitaciones aisladas, en un panorama típico del otoño avanzado en la Patagonia austral.