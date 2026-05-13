13 de mayo de 2026 Inicio
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Habló la abogada de la mujer que fue demorada por tener sexo en el avión: "Lo que se está diciendo es falso"

La letrada defendió a su clienta, acusada de exhibicionismo dentro un vuelo con destino a Rosario, y aseveró que Sandra O. “no tiene nada que ver”. Además, señaló que la pasajera está con ayuda psiquiátrica.

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La abogada de la pasajera que fue demorada acusada de haber tenido sexo arriba del avión con un hombre que conoció en el vuelo de regreso a Rosario habló por primera vez y contó cómo es la situación de su clienta, Sandra O. La letrada Victoria Scoccia aseveró que “todo lo que se está diciendo es falso” y explicó que la situación que se vivió arriba del avión proveniente de Panamá con destino a Rosario “no ocurrió de la manera en la que se viralizó de modo muy violento”.

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Scoccia explicó que su clienta se vio envuelta en una situación inexistente que escaló de forma desproporcionada al punto que la noticia no solo se dio en los medios de Argentina, sino que también trascendió de manera internacional.

Al mismo tiempo, a pesar de los testimonios de otros pasajeros y de la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al aterrizar, la letrada sostuvo que no hubo ninguna conducta indebida y que “el hecho no ocurrió, mi clienta no tiene nada que ver”.

Por otro lado, reconoció que tanto su clienta como el hombre involucrado, Mauricio C., no se conocía, sino que lo hicieron durante el vuelo, “es el único contacto que tuvieron”, detalló en diálogo con Cadena 3 Rosario.

detenidos rosario

La abogada de la mujer demorada por tener sexo en el avión reveló el mal momento que está viviendo

En otra parte de la entrevista, Victoria Scoccia, comentó sobre la situación de salud de Sandra O no es la mejor y por toda la repercusión en las redes sociales con agravios y haters.

Es una vida destruida prácticamente. Tuvo que cambiar su rutina, los lugares que solía transitar, desde que se levantaba para desayunar hasta actividades de esparcimiento. Toda su vida normal se vio trastocada por algo que ya es muy difícil detener”, aseveró y detalló: “Está con ayuda psiquiátrica”.

Por último, la defensa también cuestionó la difusión de datos personales y rostros, mencionando que incluso se publicaron fotos de la hija de la mujer, por lo que aseguró que evaluarán posibles acciones legales contra los responsables de la seguridad y la aerolínea: “Podría haber responsabilidad de la empresa y de la PSA. Vamos a evaluar si se cumplieron los protocolos”.

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