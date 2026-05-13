Se acerca el final del Hot Sale 2026: esta será la hora del Mega Boom de promociones y ofertas

El evento mostró un interés en productos esenciales, tecnología y promociones con financiación y descuentos especiales. Se viene un momento decisivo en el cierre para aprovechar los mejores descuentos.

El Hot Sale 2026 entra en sus últimas horas oficiales este miércoles 13 de mayo, aunque varias marcas y tiendas online ya adelantaron que extenderán parte de sus descuentos , cuotas sin interés , beneficios bancarios y promociones especiales que, en algunos sitios y tiendas de ventas se extenderá hasta el próximo domingo 17 de mayo . Sin embargo, en las próximas horas se concretará el Mega Boom de ofertas que muchos querrán aprovechar. ¿A qué hora será?

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El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) volvió a mostrar "un fuerte movimiento de consumidores que buscan precios competitivos, financiación y rebajas agresivas en rubros como electrodomésticos , tecnología , indumentaria , viajes y supermercados ", según resumieron desde la entidad.

Según datos difundidos por la institución, "durante los primeros días hubo más de 5,6 millones de usuarios acumulados navegando en el sitio oficial del evento". En ese marco, "la gran expectativa de esta edición se concentra especialmente en la noche final del Hot Sale (este miércoles 13 de mayo ), cuando aparecerá la modalidad denominada Mega Boom , una franja especial que promete descuentos de al menos 50% en productos seleccionados de distintos rubros".

De acuerdo con la información de la CACE, estas promociones estarán activas en las últimas horas de este miércoles 13 de mayo, un horario que históricamente concentra el mayor volumen de tráfico, ventas y agotamiento de stock. Para el caso, la estrategia de los sitios y tiendas de venta e ecommerce apunta a "generar compras rápidas y un mayor dinamismo digital mediante ofertas limitadas y promociones relámpago", citaron desde la entidad.

“El comportamiento de navegación durante esta edición refleja un consumidor más racional e informado, que investiga, compara precios y analiza opciones antes de concretar una compra”, señalaron desde la Cámara. Además, remarcaron que "los usuarios permanecen casi 8 minutos promedio dentro del sitio oficial, lo que evidencia una búsqueda más planificada de promociones, financiación, cuotas y beneficios bancarios".

"Entre las categorías más visitadas aparecen MegaOfertas, Electrodomésticos, Supermercados, Indumentaria, Muebles, Viajes, Deportes, Salud y Belleza, además de productos de tecnología y línea blanca", añadieron. A su vez que, algunos de los productos más buscados del Hot Sale 2026, fueron televisores, celulares, notebooks, electrodomésticos y artículos para el hogar, junto con promociones de cuotas sin interés y reintegros.

hot sale 2026 Se viene el horario Mega Boom para aprovechar el Hot Sale 2026.

La ventana considerada más conveniente para comprar durante el cierre del Hot Sale 2026 será este miércoles 13 de mayo entre las 22 y las 23.59, cuando se activará el segmento denominado Mega Boom, conforme adelantaron fuentes de la CACE. En esa franja aparecerán algunos de los descuentos "más agresivos" del evento, con rebajas temporales en artículos seleccionados y promociones especiales con stock limitado.

Según distintas estimaciones del sector, muchas marcas aprovecharán ese horario para liquidar productos y reforzar ventas antes del cierre oficial del evento, aunque algunos comercios mantendrán promociones extendidas hasta el viernes 15 de mayo o, inclusive, el domingo 17 de mayo.

Consejos para comprar mejor en el Hot Sale 2026

Ante el fuerte movimiento de usuarios y la alta demanda que suele registrarse durante las últimas horas del evento, especialistas en comercio electrónico y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico recomiendan planificar las compras y actuar rápidamente cuando aparezcan ofertas convenientes, especialmente en productos con stock limitado o promociones temporales.

hot sale image (1) Hay que tener en cuenta algunas claves para comprar seguro en este Hot Sale 2026.

Ingresar antes de las 22 para dejar productos preparados en el carrito.

para dejar productos preparados en el carrito. Comparar precios históricos antes de comprar.

antes de comprar. Revisar límites disponibles en tarjetas de crédito.

en tarjetas de crédito. Aprovechar cuotas sin interés y reintegros bancarios.

y reintegros bancarios. Comprar únicamente desde tiendas oficiales del Hot Sale.

del Hot Sale. Guardar tiendas favoritas para ingresar más rápido.

para ingresar más rápido. Activar notificaciones y alertas de promociones.

de promociones. Verificar costos de envío y tiempos de entrega.

y tiempos de entrega. Analizar políticas de cambios y devoluciones .

. Chequear talles y medidas en indumentaria y calzado.

en indumentaria y calzado. Realizar el seguimiento del pedido con el código de compra.

con el código de compra. Comprar rápidamente cuando aparezca una oferta realmente competitiva.

Además, desde la CACE recomiendan "registrarse previamente en los sitios de las marcas participantes para agilizar el proceso de compra y evitar demoras durante los momentos de mayor tráfico". Otro punto clave es "revisar si el verdadero ahorro se encuentra en los descuentos directos o en beneficios complementarios como cuotas, reintegros o promociones bancarias".