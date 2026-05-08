9 de mayo de 2026 Inicio
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Anunciaron un paro de colectivos durante todo el fin de semana: a qué líneas afecta

La UTA anunció este viernes el cese de tareas tras el incumplimiento salarial de las empresas. Los choferes advirtieron que la medida de fuerza se extenderá por tiempo indeterminado y afectará a miles de usuarios.

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Habrá paro de colectivos en Mar del Plata durante todo el fin de semana por falta de pago de haberes. 

Habrá paro de colectivos en Mar del Plata durante todo el fin de semana por falta de pago de haberes. 

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Mar del Plata paralizó el servicio de colectivos por la falta de pago de haberes a partir de este viernes por la tarde. Los conductores iniciaron un paro y suspendieron los recorridos habituales para guardar las unidades en las terminales, mientras rige una alerta meteorológica que complica aún más el panorama para los usuarios.

La costa de Monte Hermoso, la más afectada.
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"Siendo las 18, los salarios no están depositados. Estamos yendo a guardar las unidades, ya que nuestro sueldo no está en la cuenta", explicaron fuentes gremiales al portal 0223. "No habrá colectivos en todo el fin de semana", ratificó el sindicato, y anticipó que la protesta continuará hasta que la totalidad de los sueldos figuren en las cuentas bancarias.

Los representantes sindicales aseguraron que el conflicto dejará a la ciudad sin transporte público durante el fin de semana y subrayaron: "Recién los choferes se podrían presentar el lunes por la mañana. Así que todo el fin de semana no va a haber servicio de colectivos".

El conflicto se mantendrá por más de 48 horas, mientras las cámaras empresarias presionan por un incremento en el boleto, que hoy cuesta $1.550. Por su parte, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) solicitó al Ejecutivo municipal llevar la tarifa hacia los $2.579, pedido que todavía aguarda una respuesta del gobierno local.

Mar del Plata - Colectivos
El boleto de colectivo en Mar del Plata tiene un costo de $1.550. La cámara empresaria pide un aumento que lo lleve a los $2.579.

El boleto de colectivo en Mar del Plata tiene un costo de $1.550. La cámara empresaria pide un aumento que lo lleve a los $2.579.

Las firmas transportistas atribuyen esta crisis a la suba constante del precio del combustible por la escalada del precio del petróleo a nivel internacional. Este factor externo tuvo un fuerte impacto en los costos y, según los empresarios, pone en serio riesgo la estabilidad del sistema de transporte en toda la región.

Por estas horas, los choferes mantienen la medida del paro, a la espera de un guiño por parte de los empleadores o el municipio. Sin depósitos confirmados, la ciudad balnearia enfrentará un sábado y domingo con las terminales cerradas, mientras crece el malestar de los vecinos ante la falta de movilidad y con condiciones atmosféricas adversas.

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