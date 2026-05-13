13 de mayo de 2026 Inicio
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Jubilados y médicos de PAMI se movilizaron en Zárate en reclamo de una mejor atención y salarios dignos

La convocatoria, impulsada por profesionales, advierte sobre el impacto que genera la reducción de ingresos y las modificaciones implementadas por la obra social nacional en el sistema de pago a los médicos de cabecera, que impacta en la calidad y continuidad de la atención médica para miles de adultos mayores.

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"Sin médicos, los jubilados quedan sin atención", reclaman los afiliados a PAMI y profesionales.

En medio de la crisis y recortes en el sector salud, jubilados y médicos se concentraron en la puerta de la sede del PAMI en Zárate en reclamo de una mejor atención y salarios dignos para los profesionales.

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Los profesionales, que trabajan como prestadores de PAMI, convocaron a una manifestación en reclamo por la reducción de ingresos y las modificaciones implementadas por la obra social nacional en el sistema de pago a los médicos de cabecera, donde advierten sobre el impacto que dichas medidas podrían tener en la calidad y continuidad de la atención médica para miles de adultos mayores.

“Sin médicos, los jubilados quedan sin atención”, “basta de recortes, sin médicos no hay salud”, “basta de ajuste a la salud” fueron algunos de los carteles que mostraron los protestantes durante la convocatoria. “Es muy triste y lamentable lo que ocurre con nuestros profesionales de cabecera. Este atropello no da para más”, fue el reclamo de Enrique uno de los jubilados que se hicieron presentes para apoyar a sus médicos, en diálogo con C5N.

Según explicaron desde el sector, desde el 10 de abril de este año, PAMI modificó la modalidad de pago a los médicos de cabecera. Entre los cambios más cuestionados, se eliminó el pago por consulta médica realizada y se estableció un monto fijo mensual por afiliado asignado.

Esta modificación implica una reducción aproximada del 52% en los ingresos de los profesionales, quienes además deben afrontar gastos del consultorio, personal administrativo, servicios, seguros y otros costos esenciales para sostener la atención.

Estoy acá apoyando el reclamo que están haciendo. Y una cosa que quiero decir: que se vaya este Gobierno, en mis 81 años nunca he pasado por una situación así”, agregó María del Carmen.

El reclamo de los jubilados para una mejor atención en Zárate

En una gran convocatoria, los jubilados se hicieron sentir en apoyo a los médicos para que ellos tengan un mejor salario y no tener que cerrar los centros de atención en el lugar.

Estoy acá reclamando que tengamos médicos para PAMI porque es una vergüenza que tengamos que ir a otra ciudad porque tenemos solo un médico de cabecera. Hace dos meses que no tenemos más cardiólogos, oculistas, no tenemos para hacerles unas placas. Tenemos que irnos a San Pedro o Campana”, detalló Lidia en diálogo con C5N.

Otra mujer reconoció estar “angustiada” porque cobra la jubilación mínima, pero que “si no fuera por mi esposo, que cobra un poco más, y mi hijo, que se vino a vivir con nosotros y nos paga los impuestos no sé qué sería”. "Tengo 81 años y nunca había vivido algo así", agregó.

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