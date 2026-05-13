13 de mayo de 2026 Inicio
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Las hijas de Diego Maradona denunciaron a la exjueza Julieta Makintach por 300 millones de pesos

Dalma y Giannina iniciaron un juicio contra la magistrada destituida, a la par del juicio por la muerte del 10. Cuál es la elevada cifra de la indemnización que reclaman.

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Dalma y Gianinna impulsarán una demanda contra la exmagistrada.

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Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.
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La acción judicial fue presentada en las últimas horas ante el juzgado civil número 34 y se suma al proceso de jury de enjuiciamiento que afrontó Makintach meses atrás por su participación en el proyecto audiovisual vinculado al caso Maradona.

Según trascendió, las hijas del exfutbolista reclaman una compensación económica por daños y perjuicios y, para avanzar con la demanda, presentaron la documentación que acredita su condición de herederas legítimas del ídolo argentino.

El expediente quedó a cargo de los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, quienes además intentaron rectificar el monto económico reclamado en la presentación inicial.

Makintach enfrentó a una ex amiga por su destitución
La jueza fue destituida tras el escándalo en el primer juicio.

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En un primer momento, el escrito señalaba un pedido de indemnización de 300 millones de pesos para cada una de las demandantes. Sin embargo, posteriormente los letrados aclararon que hubo un error de redacción y que el reclamo total era de 300 millones de pesos, repartidos en partes iguales entre ambas hermanas.

La modificación fue rechazada por el juzgado debido a un problema formal en la documentación. El secretario judicial, Santiago Villagran, rechazó el escrito al detectar que las firmas incluidas en el documento digital habían sido incorporadas mediante el sistema de “copiar y pegar”.

Por esa razón, la corrección fue considerada inválida y el expediente continúa, por el momento, con el monto dispuesto originalmente. De todas maneras, los representantes legales de Dalma y Gianinna todavía tienen la posibilidad de subsanar el error y volver a presentar la aclaración correspondiente.

El cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro, el cardiólogo Oscar Franco complicó más a Leopoldo Luque al asegurar que propuso hacer "un estudio más complejo" para descartar una enfermedad coronaria, pero el neurocirujano decidió no realizarlo.

La audiencia de este martes estuvo marcada por inconvenientes técnicos que demoraron la declaración como testigo de Mario Schiter, el médico clínico que lo acompañó al Diez a fines de los años '90 y en su rehabilitación en Cuba. En 2020, desaconsejó la internación domiciliaria.

En el juicio anterior, que quedó nulo, contó que conocía las dificultades que implicaba tratar a un paciente como era Maradona. Declaró que tenía problemas cardíacos, consumo problemático y tenía dificultad para poder sostener los tratamientos, por lo que era difícil la internación domiciliaria elegida tras la operación del hematoma subdural.

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