Un alumno de La Matanza amenazó a sus excompañeros: su vinculación con el tirador de San Cristóbal Un adolescente de 15 años planeaba un ataque contra su ex escuela en Aldo Bonzi. Las pericias confirmaron qeu compartía grupos de WhatsApp extremistas con el autor de la masacre en Santa Fe. Por + Seguir en







El adolescente aseguró que regresaría al Colegio Domingo Savio para asesinar a sus excompañeros. Redes sociales

Un alumno de La Matanza amenazó a sus excompañeros de la escuela, y los investigadores descubrieron que participaba del mismo grupo que el tirador de San Cristóbal.

El adolescente de 15 años, conocido como S.P.Y, está bajo medidas de seguridad porque aseguró que iba a matar a sus excompañeros del Colegio Domingo Savio, de la localidad de Aldo Bonzi.

Ademas, se descubrió un vínculo directo con la asociación True Crime Community en donde estaba el alumno que agredió y mató a un estudiante de 13 años en Santa Fe. Todo quedó registrado en los mensajes de WhatsApp que encontraron cuando peritaron su celular.

El chico deberá permanecer en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

La investigación La investigación se remonta al 5 de abril, cuando Daiana Belén Escudero, la madre de una alumna de 4° año del turno mañana, se presentó ante la Justicia. La mujer denunció que desde hacía 20 días un exalumno, que ya no asite al establecimiento desde hace dos años, enviaba audios e imágenes de armas de fuego al grupo de WhatsApp del curso. En uno de los mensajes amenazó con “matar a todos los alumnos del curso”.

El juez Juan Pepe Volpisina, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, ordenó los allanamientos en los domicilios de los padres del menor y se secuestró el teléfono celular utilizado para las amenazas. Según la causa, participaba del grupo del menor involucrado en la masacre ocurrida hace apenas diez días en San Cristóbal, Santa Fe.