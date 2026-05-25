Así podés jubilarte en ANSES si no tenés todos los años de aportes Entre las opciones disponibles aparecen los planes de regularización previsional, que permiten completar períodos faltantes mediante distintos mecanismos establecidos por la normativa vigente. Por Agregar C5N en









Trámite para realizar en ANSES.

Muchas personas llegan a la edad jubilatoria sin completar los 30 años de aportes, una situación que tomó más relevancia tras el fin de la moratoria previsional de la Ley 27.705.

Entre las alternativas vigentes de ANSES aparece la PUAM, destinada a mayores de 65 años y equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Las mujeres pueden acceder al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para sumar años vinculados a la crianza de hijos.

También es posible revisar la historia laboral, continuar aportando mediante monotributo o solicitar el reconocimiento de servicios no registrados. Cada vez más argentinos que se acercan a la edad jubilatoria enfrentan una situación compleja: haber trabajado durante años, pero no alcanzar los 30 años de aportes exigidos para acceder a una jubilación ordinaria. El escenario cobró mayor relevancia luego de la finalización de la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705, que permitía regularizar períodos faltantes y facilitaba el ingreso al sistema previsional para miles de personas.

Ante este panorama, la ANSES mantiene algunas alternativas para quienes no reúnen todos los requisitos. Entre ellas se destacan el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, destinado principalmente a mujeres que dedicaron parte de su vida a la crianza de hijos, y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), orientada a personas desde los 65 años que no llegan al mínimo de aportes y otorga un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Jubilados-Anses

La situación actual obliga a muchos futuros beneficiarios a revisar con anticipación su historia laboral y evaluar cada caso de forma particular. La edad, los aportes registrados y las condiciones vigentes pueden marcar diferencias importantes al momento de definir qué beneficio corresponde y qué herramientas siguen disponibles dentro del sistema previsional.

Cómo jubilarte si no tenés todos los años de aportes en ANSES Tras los cambios en el sistema previsional y el cierre de las moratorias masivas, las personas que están próximas a jubilarse pero no reúnen los 30 años de aportes deben analizar las alternativas que continúan disponibles en ANSES. Entre las principales aparece la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no logran acceder a una jubilación ordinaria. Este beneficio otorga un ingreso equivalente al 80% del haber mínimo y también incluye cobertura médica a través de PAMI, aunque está sujeto a determinadas condiciones socioeconómicas.

ANSES JUBILADOS Además, existen mecanismos que permiten completar o mejorar la situación previsional antes de iniciar el trámite jubilatorio. Uno de ellos es el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que contempla años adicionales para mujeres con hijos, incluyendo situaciones especiales vinculadas con discapacidad o percepción de la AUH. También quienes todavía no alcanzaron la edad de retiro pueden optar por continuar generando aportes mediante el monotributo u otros esquemas vigentes, con el objetivo de reducir la diferencia y acercarse a los requisitos exigidos para la jubilación tradicional. Qué hacer si no podés jubilarte en ANSES Si una persona alcanzó la edad jubilatoria pero no reúne los 30 años de aportes exigidos por ANSES, todavía puede analizar algunas alternativas vigentes dentro del sistema previsional, como acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a mayores de 65 años y equivalente al 80% de la jubilación mínima con cobertura médica; además, las mujeres pueden sumar años mediante el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, mientras que quienes aún tengan margen de tiempo pueden continuar realizando aportes a través del monotributo o solicitar la revisión y reconocimiento de servicios que no aparezcan correctamente registrados en su historial laboral.