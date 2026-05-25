ANSES confirmo el aumento para una importante prestación familiar: cual es La normativa vigente establece que los haberes previsionales y distintas prestaciones sociales se actualicen mediante un esquema de movilidad Por Agregar C5N en









Nuevo incremento en una prestación de ANSES.

ANSES confirmó un aumento del 2,58% para la AUH por Discapacidad que comenzará a regir desde junio de 2026.

Con la actualización, el monto bruto mensual de la prestación pasará a ser de $471.915 por hijo con discapacidad.

El organismo abonará mensualmente el 80% del beneficio ($377.532), mientras que el 20% restante ($94.383) quedará retenido.

El saldo retenido se cobrará luego de presentar la Libreta AUH con la certificación de controles de salud y escolaridad La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad que comenzará a aplicarse desde junio de 2026. Esta actualización impactará en miles de familias beneficiarias en todo el país y busca reforzar el acompañamiento económico destinado a cubrir gastos vinculados con tratamientos, asistencia y necesidades de cuidado.

El incremento definido para esta prestación será del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente y toma como referencia la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril. Con esta actualización, el monto total de la asignación pasará a ubicarse en $471.915 por cada hijo con discapacidad.

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Como ocurre habitualmente con las asignaciones universales, ANSES continuará abonando el 80% del beneficio de manera mensual, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Los nuevos valores se pagarán automáticamente junto con el calendario de junio, organizado según la terminación del DNI de los titulares.

Qué aumento definió ANSES para una prestación familiar ANSES confirmó una actualización del 2,58% para las asignaciones familiares que entrará en vigencia desde junio de 2026 y tendrá impacto directo sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad. El ajuste surge de la aplicación de la fórmula de movilidad basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y llevará el valor bruto mensual de esta prestación a $471.915. Con este incremento, el organismo busca acompañar la evolución de la inflación y reforzar el respaldo económico destinado a las familias beneficiarias.

ANSES Cuál es el monto de la AUH por Discapacidad en junio 2026 A partir de junio de 2026, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad se ubicará en $471.915 mensuales, tras aplicarse un incremento del 2,58% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. De este total, la ANSES liquidará de forma directa el 80% equivalente a $377.532 cada mes, mientras que el 20% restante ($94.383) se acumulará para ser retenido por el organismo y abonado de manera conjunta una vez que el titular presente la Libreta de Asignación Universal que certifique los controles de salud y escolaridad correspondientes.