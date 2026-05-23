Axel Kicillof cuestionó la reforma del régimen de zonas frías: "El Gobierno vuelve a complicarle la vida a los argentinos"

El gobernador compartió un video desde Tornquist, ciudad ubicada en el sudoeste bonaerense, que se encuentra alcanzada por la quita de subsidios al gas impulsada por la administración libertaria. "En muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno", advirtió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar este sábado la modificación del régimen de zonas frías impulsada por la administración libertaria y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados . "El Gobierno vuelve a complicarle la vida a los argentinos" , señaló en un video desde Tornquist, ciudad ubicada en el sudoeste bonaerense, que se encuentra alcanzada por la quita de subsidios al gas y a las 9 de la mañana tenía una temperatura de 4 grados.

Kicillof cuestionó la quita de subsidios por zonas frías: "Hay partes de la ley que son ilegales"

El proyecto introduce modificaciones en la Ley 27.637, en el que los nuevos criterios de aplicación para los subsidios dejarán a más de 1.600.000 usuarios sin acceso a descuentos en la tarifa de gas. El número se deduce porque, desde 2021, la cobertura de beneficiarios se había ampliado a zonas que antes no eran abarcadas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras.

Ahora, la iniciativa oficialista retrotrae el alcance a las zonas originales del régimen, que son la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, restringe los descuentos únicamente a aquellos hogares que acrediten vulnerabilidad.

"Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas", señaló Kicillof en su cuenta de X.

De esta manera, analizó que "por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto".

El mensaje de Axel Kicillof contra la modificación del régimen de zonas frías

"Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires y está haciendo 4 grados, en fin de mayo. Y así en buena parte del territorio, y así marcan las estadísticas. La verdad que estamos ante una situación muy complicada porque el Gobierno de Milei quiere quitar, la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, a más de 3 millones de hogares. Una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas", explicó el gobernador en el video publicado desde la ciudad bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2058179221965439475&partner=&hide_thread=false Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno.



La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

Luego detalló: "En la provincia son 1.300.000 aproximadamente hogares, o sea que estamos hablando de 5 millones de personas. La verdad que va a haber, si esto se aprueba ahora en el Senado, un aumento tarifario que alcanza a veces al 100%, así que estamos ante una situación donde buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá de de su condición económica, está con complicaciones, está endeudada, no puede pagar alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas, luz y gas".

"Lo que quiero decir es que es zona fría lo que tenemos en provincia de Buenos Aires y eso es lo que está afectando el gobierno de Milei", finalizó el gobernador.

Cuáles son las modificaciones en el régimen de subsidios al gas

El proyecto propone reestructurar el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de Inclusión por Ingresos y Vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).

Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Alcance Geográfico y Excepciones

El impacto de la medida variará según la región del país:

Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Información adicional: aplicación del Subsidio y energías renovables

Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización del Sector Eléctrico

Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).