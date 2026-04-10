10 de abril de 2026 Inicio
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"Convivencia en movimiento": una jornada para poner en agenda la discapacidad

El encuentro busca generar una experiencia real de convivencia con las personas con discapacidad. Será este domingo 12 de abril, con dos maratones y actividades lúdicas, en el Parque Manuel Belgrano, ex KDT.

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La entrada al evento es libre y gratuita.

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En le marco de la Semana Azul 2026, distintas ONGs organizan una jornada para concientizar sobre el autismo, bajo el lema "Convivencia en movimiento". La iniciativa invita a toda la sociedad a repensar el vínculo con el otro, poniendo a la convivencia como un desafío central y urgente.

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Busca poner el foco en el cuerpo y el movimiento, áreas que representan uno de los grandes desafíos dentro del espectro autista. El encuentro será este domingo 12 de abril, a la s 14, en el Parque Manuel Belgrano (ex KDT), en el barrio de Palermo. Habrá dos maratones (una corta y otra de mayor distancia).

Con la convocatoria a atletas, personas con diversas condiciones, familias y público general, se compartirá una experiencia real, donde la diversidad sea la norma y no la excepción.

Además de las carreras, habrá shows musicales en vivo, juegos y actividades lúdicas y se presentará la Muestra de Pequeños Logros. Se trata de un espacio para visibilizar los avances cotidianos que suelen ser invisibles para el resto, y que son fundamentales para las personas con discapacidad.

Semana Azul 2026

Hacia una convivencia efectiva

Los organizadores destacaron que no sólo se trata de hablar de "inclusión" o "integración", sino dar un paso hacia la convivencia efectiva. Se trata de la primera edición de esta iniciativa, que busca consolidarse en el tiempo y crecer en futuras convocatorias, subrayaron TEActiva y Amigos en Movimiento, entre otros.

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