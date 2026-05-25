Alerta amarilla por tormentas en una provincia para el feriado del 25 de Mayo En medio de los reclamos por despidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso para una importante zona por fuertes precipitaciones y posible actividad eléctrica. Por Agregar C5N en









El 25 de Mayo llega con tormenta en una provincia mesopotámica. SMN

El feriado por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo será en gran parte del país una jornada otoñal, fresca, de esas que invitan a la ingesta de locro y pastelitos para acompañar el sentir patriótico. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para una provincia.

Se trata de Misiones: por la noche, el área del norte de Guaraní, San Pedro y las zonas altas de General Manuel Belgrano y Montecarlo serán afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, que podrían ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Ante esto, se recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta tormentas 25 mayo 2026 Misiones, bajo alerta meteorológica por tormentas. SMN

Sin alertas: el pronóstico del clima para el lunes 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El feriado será una jornada otoñal en la vieja capital del Virreinato del Río de la Plata, con un clima fresco que acompañará los festejos del 216.º aniversario de la conformación del primer gobierno patrio. Según el SMN, la temperatura oscilará entre los 9° y los 17°, con nubosidad variable y niebla matutina.

Las nieblas se repetirán en los días sucesivos de la semana, con corta amplitud térmica y una máxima que no superará los 17°, sin precipitaciones pronosticadas. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 25 mayo 2026 Nieblas matinales, una marca de esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). SMN