22 de mayo de 2026 Inicio
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Se inauguraron las Olimpiadas Malvinenses con más de 15 mil estudiantes en competencia

Con una multitudinaria apertura, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, dio inicio a la tercera edición de la competencia en el Live Arena de Tortuguitas y marcó la diferencia con el modelo del Gobierno libertario: "En Malvinas elegimos estar presentes", expresó.

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La gran apertura de la 3ª edición de las Olimpiadas Malvinenses fueron un éxito.

La gran apertura de la 3ª edición de las Olimpiadas Malvinenses fueron un éxito.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó este viernes una apertura multitudinaria de la tercera edición de las Olimpiadas Malvinenses en las instalaciones del Live Arena de Tortuguitas. El evento marcó un hito de convocatoria con más de 15.000 alumnos de 80 establecimientos educativos, tanto públicos como privados, consolidando el certamen como un verdadero clásico de la participación juvenil en el distrito.

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La competencia se extenderá durante los próximos tres meses y presenta una oferta diversa que busca captar todos los intereses de las juventudes actuales. Además de los deportes tradicionales como fútbol, vóley, natación y atletismo, las Olimpiadas incluyen un fuerte polo cultural con teatro y artes visuales, así como una expansión académica que suma desafíos científicos, debates y oratoria. La gran novedad de este año es la consolidación del segmento de E-Games, donde los estudiantes competirán oficialmente en videojuegos de escala global como Fortnite y League of Legends.

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Durante el acto, que contó con shows de música, danza y el desfile de banderas, el jefe comunal estuvo acompañado por el diputado provincial Luis Vivona y gran parte de su gabinete. En su discurso inaugural, destacó la felicidad de abrir una nueva edición de un proyecto que los jóvenes ya sienten como propio, fomentando la "competencia sana, la unión y valores que son pilares de nuestra sociedad". La expectativa creció cuando las autoridades del Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines, ganadores de la edición 2025, hicieron entrega formal del trofeo que volverá a estar en disputa este año entre las delegaciones.

Sin embargo, el momento más fuerte de la jornada fue cuando el intendente marcó una clara diferenciación con las políticas de ajuste que se impulsan a nivel nacional. "Al revés de lo que muchos dicen hoy, en Malvinas elegimos estar presentes y construir políticas públicas que alejen a nuestros jóvenes de los flagelos de la calle y de los riesgos que trae la tecnología cuando se convierte en un camino hacia las apuestas y otros mundos oscuros", sentenció el dirigente.

Finalmente, el mandatario malvinense celebró que el modelo de las Olimpiadas Malvinenses esté siendo replicado en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, sirviendo como un "pilar y una bandera" para los 135 distritos bonaerenses. Con la intención de que esta experiencia exitosa llegue a cada rincón del país, Nardini aseguró que seguirán empujando estas políticas de estado para que más jóvenes tengan espacios de contención y desarrollo.

malvinas argentinas
El diputado provincial Luis Vivona y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini vivieron la gran apertura de las Olimpiadas Malvinenses.

El diputado provincial Luis Vivona y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini vivieron la gran apertura de las Olimpiadas Malvinenses.

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