La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

El productor estuvo de invitado en la mesa del sábado de la diva y ya está pensando en el próximo aniversario de La Chiqui. “Si queres, el año que viene vamos a hacer…”, le propuso el también actor. ¿Aceptó?

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una "fiesta gigante" para sus 100 años

Adrián Suar estuvo de invitado en la mesa de Mirtha Legrand y no dejó pasar la oportunidad de hacerle una propuesta que remarcó que será “histórico” relacionado a los 100 años que cumplirá La Chiqui el próximo año .

Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

El productor hizo mención al nuevo aniversario de la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) y no dudó en proponerle organizar la fiesta de cumpleaños. “Si vos queres, obviamente, el canal, junto con vos y tu producción el año que viene vamos a hacer una fiesta gigante para tu cumpleaños”, le propuso sin titubear.

Ante la cara de sorpresa de la diva de los almuerzos, Suar le aclaró que la invitación “es de verdad”: “ Vamos hacer una gran fiesta, otra que los Martín Fierro porque es histórico. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión lo que pasó con vos, y ni en el mundo”.

“El cariño que yo encuentro, ahora de parte de grande, de chicos, de todo tipo de gente que me abrasa, me besa… es emocionante. Es milagroso, maravilloso. El público nuestro es maravilloso”, reconoció emocionada Legrand al relatar el cariño y respeto que recibe por parte de todos los espectadores y colegas.

Aprovechando la oportunidad, el también actor se animó a hacerle otro tipo de pregunta a la conductora. No solo le preguntó si le aceptaba la propuesta de organizarle junto al canal la fiesta para el próximo 23 de febrero cuando llegue al centenar de años, sino que también aprovechó para “tantear” cómo está la relación.

Embed - "En eltrece vamos a hacer una fiesta gigante para tus cien años": de Adrián Suar a Mirtha

“¿Estás cómoda en El Trece?”, consultó Suar sin pelos en la legua y Mirtha no dudó en responder: “Comodísima. ¿Cuántos años hace? Porque me voy, pero vuelvo. Estoy feliz. Como en mi casa. Los quiero y me quieren”.

Tomando la respuesta con humor, el productor retrucó: “Siempre quiere que nos separemos... Pero siempre se va La Chiqui, pero ella, siempre vuelve”.

Fernán Mirás, sincero al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

Sentado en la mesa de Mirtha Legrand, junto a Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega, elenco de Sottovoce, Fernán Mirás recordó el grave episodio de salud que atravesó hace unos años, cuando sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

El actor estaba promocionando el estreno de la obra, cuando la conductora lo cortó para consultarle sobre el difícil momento de salud. "Estuve enfermo hace unos años, tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé y nací de nuevo", relató el intérprete ante el silencio de los invitados.

El artista detalló que tuvo un aneurisma cerebral en un momento impensado: "Estaba justo por empezar a dirigir una película con Natalia Oreiro y, a diez días de comenzar, tuve este episodio".