25 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Conocé cuáles son los intereses según las tasas nominales y cómo quedarían las ganancias si apostás por esta herramienta de crecimiento financiero.

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Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo. 

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo. 

  • Un plazo fijo de $3.750.000 a 30 días puede generar más de $53.000 en intereses durante mayo de 2026.
  • Las colocaciones hechas por home banking ofrecen mejores tasas que las realizadas en sucursal.
  • Con una TNA del 17,50%, el monto total al vencimiento supera los $3,8 millones.
  • El plazo fijo volvió a captar atención tras la desaceleración de la inflación registrada en abril.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan mantener ahorros en pesos sin asumir demasiados riesgos. En mayo de 2026, las tasas de interés ofrecidas por los bancos muestran diferencias según el canal elegido para realizar la operación, una situación que impacta directamente sobre la rentabilidad final de cada inversión.

Como invertir en un plazo fijo en mayo de 2026
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Plazos fijos

En este escenario, una colocación de $3.750.000 a 30 días puede dejar una ganancia cercana a los $54.000 si se realiza a través de canales digitales. La diferencia frente a las operaciones hechas en sucursal responde a la estrategia de las entidades financieras para impulsar el uso de home banking y aplicaciones oficiales.

Cuánto ganas por depositar $3.750.000 en un plazo fijo según el banco

Según los simuladores bancarios, una persona que invierta $3.750.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días mediante una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%, obtendrá intereses por $47.773,97. De esta manera, al finalizar el período recibirá un total de $3.797.773,97.

En cambio, quienes constituyan el plazo fijo de manera electrónica accederán a una tasa más alta. Con una TNA del 17,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 18,98%, los intereses ascenderán a $53.938,36 y el monto total al vencimiento llegará a $3.803.938,36.

La diferencia entre ambos canales vuelve a mostrar cómo los bancos buscan incentivar las operaciones digitales, que reducen costos administrativos y agilizan la operatoria para los clientes. Especialistas del sector financiero recomiendan comparar las tasas antes de invertir, ya que las condiciones pueden variar según la entidad, el perfil del usuario y el monto depositado.

Banco Nación
El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

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Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con una inflación que en abril registró un 2,6%, el plazo fijo tradicional volvió a acercarse al rendimiento mensual de los precios, especialmente en las colocaciones electrónicas que ofrecen tasas más competitivas. Aunque la rentabilidad todavía no marca una diferencia amplia frente a la inflación acumulada, muchos ahorristas continúan utilizando esta herramienta para administrar pesos a corto plazo y sostener parte del poder adquisitivo.

Además, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes sigue siendo uno de los factores más observados por quienes priorizan previsibilidad financiera y menor exposición a la volatilidad del mercado.

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