Falló un famoso penal en un Mundial y 16 años después todavía se arrepiente: de quién se trata

Protagonizó uno de los momentos mas importantes de la historia del fútbol africano y le tocó errar. Pasó mas de una decada y todavía le sigue trayendo dolores de cabeza.

En todos los Mundiales siempre hay una selección revelación , una que sin estar en los planes de nadie llega a instancias donde no se espera verlas. En Sudáfrica 2010 este papel le tocó a Ghana . Le tocó un grupo con dos europeos y la siempre complicada Australia. Ganó 1-0 en su debut ante Serbia y empató 1-1 ante los de Oceanía. De esta manera le tocó jugarse la clasificación en la última jornada ante Alemania, que a la postre eliminaría a Argentina por 4-0. Fue derrota por la mínima, pero gracias a la diferencia de gol pudo avanzar de fase. En octavos se impusieron a Estados Unidos y llegaron a cuartos por primera vez en su historia .

El rival aquí fue Uruguay, que también hizo un gran certamen. Sulley Muntari puso en ventaja a Ghana y Diego Forlán igualó las acciones. El partido fue al alargue y aquí ocurrió el hecho decisivo. Cuando corría el minuto 120 del alargue, Luis Suárez atajó con la mano una pelota con destino de gol y provocó un penal a favor de los africanos. Asamoah Gyan , delantero figura del equipo, fue el encargado de ejecutar la pena máxima . El gol hubiese significado la clasificación de Ghana y por ende un logro histórico, puesto que se hubiese convertido en la primera selección de ese continente en llegar a semifinales de un Mundial. Sin embargo, el remate salió con mucha potencia y se fue desviado luego de pegar en el travesaño. Posteriormente, Uruguay se impuso en los penales .

“Psicológicamente, mi penal fallado todavía me duele . A veces, cuando estoy solo y miro hacia atrás, siento que defraudé a mi país y a todo África” , expresó Asamoah Gyan sobre aquel suceso. Con respecto a las repercusiones que generó aquel fallo, dijo: “ La gente todavía me insulta en redes sociales : cuando publico un tuit o una historia en Instagram. Siento que todavía no lo olvidaron, así que tengo que lidiar con eso. Tal vez tenga que vivir con eso el resto de mi vida” .

Quién es el jugador de Ghana que sigue arrepentido por fallar un penal en el Mundial 2010

Asamoah Gyan fue el máximo goleador de las “Estrellas Negras” en el certamen y se encargó de darle ilusión a un país entero. Convirtió un gol en fase de grupos y anotó el tanto que les dio la clasificación a cuartos en la prórroga ante Estados Unidos. Contra Uruguay fue el encargado de agarrar el penal más importante en la historia del país y porque no del fútbol africano. Corría el último minuto del alargue y convertirlo significaba el pase a semifinales, algo que ninguna selección del continente había conseguido (hasta Marruecos en Qatar 2022). El travesaño le dijo que no y le negó la posibilidad de hacer historia. Luego, en la tanda de penales fue el primero en ir a patear, mostrando mucha personalidad. Si bien ahí sí pudo convertir el equipo quedó eliminado.

“Por un tiempo, se convirtió en el penal más famoso del mundo, del que todo el mundo hablaba”, manifestó el delantero, que luego de ese mundial fue vendido por 15 millones de euros al fútbol inglés.

Gyan penal Asamoah Gyan lamentándose por fallar el penal decisivo. Redes sociales

En el transcurso del partido el jugador se mostró fuerte anímicamente pese a haber errado, y explicó: “Es parte del juego. La vida sigue. Pronto tuve que patear otro: fui el primer jugador de Ghana en ejecutar en la tanda, y convertí”. Pese a esta actitud, y a que hayan pasado 16 años, ese fallo le sigue afectando. “Siento que defraudé a mi país y a todo África”, remató.