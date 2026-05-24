Tragedia en San Vicente: quiénes son las cinco víctimas fatales

El hecho fue en la Ruta Provincial 6 cuando un Peugeot 207 fue embestido por una camioneta Volkswagen Amarok. Según trascendió, las personas que fallecieron fueron tres adultos y dos menores de edad.

El conductor de la camioneta, un hombre de 28 años, quedó detenido e imputado por "homicidio culposo"

Un trágico accidente en San Vicente se cobró la vida de cinco personas , de las cuales se confirmó la identidad de los tres adultos y dos menores de edad, todos de un mismo grupo familiar. Por su parte, el único sobreviviente, el conductor de la camioneta, quedó detenido.

Cayó la "Banda del 79": armaban entraderas desde la cárcel y robaban hasta 14 casas por semana

El choque ocurrió este sábado cerca de las 18 sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, cuando Leandro Panetta que iba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok impactó violentamente desde atrás contra un Peugeot 207 blanco que circulaba con cinco ocupantes.

De acuerdo a lo que se confirmó, las víctimas fatales son Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, vecina de Guernica y conductora del vehículo, quien viajaba junto a su pareja Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, y sus dos hijos menores de edad: una niña de aproximadamente siete años y un bebé, las autoridades mantuvieron sus identidades bajo reserva.

Al mismo tiempo, sobre el tercer adulto fallecido , si bien no se confirmó la identidad de la misma, autoridades señalaron que se trata de un familiar de los otros viajeros del vehículo .

El choque fue tan fue tan fuerte e impactante que según detallaron los propios investigadores, la trompa de la camioneta quedó incrustada prácticamente hasta los asientos delanteros del auto y el trabajo de los bomberos demoró tanto tiempo debido los hierros retorcidos del auto blanco.

Tragedia en San Vicente: cómo quedó la causa judicial

En paralelo, avanza la investigación judicial para intentar determinar cuáles fueron las causales de choque fatal. El conductor de la Amarok, Leandro Panetta, oriundo de Quilmes y estudiante universitario, sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local.

La fiscal de la UFI descentralizada de San Vicente ordenó de inmediata su detención y dispuso distintas pericias accidentológicas para reconstruir la secuencia exacta del hecho, que se conocerán en las próximas horas. Además, quedó imputado en una causa por “homicidio culposo”.