Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

El gobierno provincial determinó una serie de medidas para garantizar el regreso a clases del estudiantado a la vez que se garantiza su seguridad y el cuidado de su salud mental.

El gobierno de Santa Fe puso en marcha un operativo para asistir y contener a la comunidad educativa y a los vecinos de San Cristóbal tras el ataque a tiros que realizó un estudiante de 15 años en la Escuela N°40 Mariano Moreno que terminó con un chico de 13 años muerto.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Autoridades educativas y funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro acordaron los detalles de la vuelta a clases y acordaron garantizar atención psicológica, dispositivos de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares.

Pullaro visitó la localidad junto al ministro de Educación, José Goity , y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis , y se reunió con los padres de Ian Cabrera , el adolescente asesinado, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo del establecimiento educativo.

Todas las escuelas de San Cristóbal permanecerán cerradas este lunes y martes, tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades. La Escuela N°40 continuará a disposición de las pericias del Ministerio Público de la Acusación y hasta que no terminen no podrá volver a abrir sus puertas.

Desde el Ministerio de Educación provincial informaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente según lo que disponga la Justicia. Mientras se mantendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias.

Funcionarios del área y equipos directivos de todas las instituciones se reunirán esta semana para definir dispositivos de escucha y contención, además de propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. También se fortalecerá el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo.

La Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, buscando fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

Por su parte, el Ministerio de Salud, realizará encuentros grupales, instancias individuales de acompañamiento y espacios de cuidado para trabajadores de la salud y la educación.

Se conformará una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación.