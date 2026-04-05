5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

El gobierno provincial determinó una serie de medidas para garantizar el regreso a clases del estudiantado a la vez que se garantiza su seguridad y el cuidado de su salud mental.

Por
Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe puso en marcha un operativo para asistir y contener a la comunidad educativa y a los vecinos de San Cristóbal tras el ataque a tiros que realizó un estudiante de 15 años en la Escuela N°40 Mariano Moreno que terminó con un chico de 13 años muerto.

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.
Te puede interesar:

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Autoridades educativas y funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro acordaron los detalles de la vuelta a clases y acordaron garantizar atención psicológica, dispositivos de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares.

Pullaro visitó la localidad junto al ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, y se reunió con los padres de Ian Cabrera, el adolescente asesinado, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo del establecimiento educativo.

Las medidas tomadas en San Cristóbal tras el ataque a tiros en la Escuela N°40

Todas las escuelas de San Cristóbal permanecerán cerradas este lunes y martes, tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades. La Escuela N°40 continuará a disposición de las pericias del Ministerio Público de la Acusación y hasta que no terminen no podrá volver a abrir sus puertas.

Desde el Ministerio de Educación provincial informaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente según lo que disponga la Justicia. Mientras se mantendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias.

Funcionarios del área y equipos directivos de todas las instituciones se reunirán esta semana para definir dispositivos de escucha y contención, además de propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. También se fortalecerá el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo.

La Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, buscando fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

Por su parte, el Ministerio de Salud, realizará encuentros grupales, instancias individuales de acompañamiento y espacios de cuidado para trabajadores de la salud y la educación.

Se conformará una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El niño tenía 12 años.
play

El fuerte testimonio de un vecino del niño electrocutado en Tucumán: "Se escuchó la descarga y fue shockeante"

El hecho se produjo en Núñez.

Núñez: un expolicía fue a entregar un paquete con dólares, se defendió de un robo y baleó a un motochorro

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Roberto Alleruzzo, conocido como Tito o Mike Dee, tenía 58 años.

Crimen del rapero en Morón: qué revelaron los resultados de la autopsia

play

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero en Morón

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 32 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 50 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 52 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora