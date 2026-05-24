24 de mayo de 2026 Inicio
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Cinco muertos tras un choque brutal en la Ruta 6: un conductor quedó detenido

Las víctimas viajaban en un Peugeot 207 que fue embestido por una Volkswagen Amarok a la altura de San Vicente. El único sobreviviente del siniestro es el conductor de la camioneta, que quedó bajo custodia mientras avanza la investigación.

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Cinco muertos tras un choque fatal en la Ruta 6: el conductor de una camioneta quedó detenido

Cinco muertos tras un choque fatal en la Ruta 6: el conductor de una camioneta quedó detenido

Una tragedia vial ocurrida este sábado en el partido de San Vicente dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. El hecho se produjo sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, y tuvo como protagonistas a un Peugeot 207 y una camioneta Volkswagen Amarok.

La madre de la joven desconectó el aparato e intentó reanimar a su hija. 
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De acuerdo con la información preliminar recabada por los investigadores, el impacto se produjo cerca de las 18. Según las primeras reconstrucciones, la camioneta habría colisionado contra la parte trasera del automóvil en el que viajaban las víctimas fatales.

Los ocupantes del Peugeot murieron en el lugar. Entre ellos se encontraban una mujer de 31 años identificada como Serafina Benítez Cabañas, quien conducía el vehículo, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29. También viajaba otro adulto cuya identidad todavía no pudo ser establecida oficialmente. A ellos se sumaban dos niños, una nena de alrededor de siete años y un bebé, cuyos datos personales permanecen reservados.

Tras el alerta, acudieron al lugar ambulancias, efectivos policiales y personal de seguridad vial, que constataron la gravedad de la escena y trabajaron en el operativo.

El conductor de la Amarok, Leandro Panetta, de 28 años y domiciliado en Quilmes, fue el único involucrado que sobrevivió al choque. El joven recibió asistencia médica y quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias destinadas a determinar las circunstancias del hecho.

La causa quedó inicialmente caratulada como “homicidio culposo” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 descentralizada de San Vicente, que busca establecer la mecánica del siniestro y las posibles responsabilidades.

La Ruta 6 es uno de los corredores con mayor circulación vehicular en la provincia de Buenos Aires y, en distintas oportunidades, vecinos y usuarios manifestaron reclamos vinculados a controles de tránsito y mejoras en las condiciones de seguridad vial.

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