22 de mayo de 2026 Inicio
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Chascomús: cuatro policías quedaron bajo investigación por no frenar la golpiza a Kevin Martínez

Los dos hombres y las dos mujeres de la Policía Bonaerense que estaban presentes en el momento del ataque fueron acusados de "violación a los deberes de funcionarios públicos" y Asuntos Internos inició una auditoría. No fueron desafectados de la fuerza.

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Kevin Martínez fue golpeado por un vecino luego de un accidente automovilístico.

Kevin Martínez fue golpeado por un vecino luego de un accidente automovilístico.

La Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°9, a cargo de Daniela Bertoletti Tramuja, notificó a los cuatro policías presentes durante la golpiza de un vecino a Kevin Martínez que serán investigados por "violación a los deberes de funcionarios públicos", en paralelo a la causa que investiga la muerte del menor.

El conductor quedó detenido en Batán.
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Además, Asuntos Internos de la Policía bonaerense inició una auditoría. Los dos hombres y las dos mujeres no fueron desafectados de la fuerza, pero no se están desempeñando en la Estación de Policía Comunal de Chascomús.

La Justicia los acusa de no haber frenado a Leandro Marcelino y haberlo dejado golpear a Kevin, como se ve en el video del ataque, mientras el adolescente de 15 años esperaba ser trasladado al hospital atado a la camilla y esposado. Durante la golpiza, el menor gritaba y pedía ayuda.

"Todavía no entiendo la falta de interés sobre la vida de mi hijo de esas personas uniformadas que estaban ahí", había lamentado Romina, la madre del chico, y su abuela había señalado: "Nadie hizo nada para evitar que le pegaran".

Qué reveló la autopsia de Kevin Martínez

La autopsia de Kevin, que murió tras ser atropellado en Chascomús y luego atacado por un vecino en un hospital, reveló que sufrió una "fractura múltiple de cráneo". Las autoridades imputaron a la conductora del vehículo que impactó al menor, acusada de homicidio culposo.

El informe sobre el cuerpo de Martínez advirtió que la lesión de mayor magnitud son fracturas craneales: "Presenta politraumatismos de importancia que afecta fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel. Sin embargo, la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte".

En tal sentido, los especialistas marcaron que los daños "compatibles con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo".

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