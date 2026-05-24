Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas

Tony Janzen Valverde Victoriano amplió su declaración y reiteró que cumplió un rol secundario la noche del 19 de septiembre de 2025 cuando Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) fueron asesinadas en una casa de Florencio Varela. El joven peruano aseguró que estaba dormido durante el crimen y que había llegado a la casa 24 horas antes por orden de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los sospechosos.
El veinteañero afirmó que su tarea era "hacer presencia" y que la mañana del crimen lo despertaron a las 6 de la mañana Matías Agustín Ozorio y otro hombre, "empapados y con los zapatos con tierra". El dúo le entregó un arma de fuego, una caja de balas y $50.000 para que los guardara, le indicaron que era una orden de Villanueva Silva.
Su relación con Ozorio y otras imputadas, Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero, era secundario y vinculado a "changas" que le ofrecía su jefe, detalló Valverde Victoriano y mencionó a otro hombre apodado "Gordo", del que desconocía su nombre real, en quien Villanueva Silva depositaba confianza.
Cuando se hallaron los cuerpos de las tres mujeres, el joven increpó a Ozorio y huyeron juntos a Bolivia, desde donde él viajó a Perú y fue extraditado.
La aclaración y la disculpa de Pequeño J
Valverde Victoriano aclaró que su apodo es "J" o "Tony", no "Pequeño J" y negó vínculos más profundos con la organización vinculada al triple asesinato en Florencio Varela. Solo mencionó a Villanueva Silva. El veinteañero pasa sus días detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.
"Disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos", sostuvo el joven peruano hacia el final de su declaración ante el juez federal N°2 de Morón, Jorge Rodríguez, y remarcó que comprende el dolor que sienten las familias porque perdió a su padre y sabe "lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo". Señaló que perder a sus hermanas o a su madre "le dolería hasta el alma".