Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas El joven peruano amplió su declaración ante el juez federal N°2 de Morón, que investiga el asesinato de Brenda, Lara y Morena en Florencio Varela. Reiteró que tenía un rol secundario esa noche y señaló otros responsables. Por Agregar C5N en









Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.

Tony Janzen Valverde Victoriano amplió su declaración y reiteró que cumplió un rol secundario la noche del 19 de septiembre de 2025 cuando Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) fueron asesinadas en una casa de Florencio Varela. El joven peruano aseguró que estaba dormido durante el crimen y que había llegado a la casa 24 horas antes por orden de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los sospechosos.

El veinteañero afirmó que su tarea era "hacer presencia" y que la mañana del crimen lo despertaron a las 6 de la mañana Matías Agustín Ozorio y otro hombre, "empapados y con los zapatos con tierra". El dúo le entregó un arma de fuego, una caja de balas y $50.000 para que los guardara, le indicaron que era una orden de Villanueva Silva.

Pequeño J

Su relación con Ozorio y otras imputadas, Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero, era secundario y vinculado a "changas" que le ofrecía su jefe, detalló Valverde Victoriano y mencionó a otro hombre apodado "Gordo", del que desconocía su nombre real, en quien Villanueva Silva depositaba confianza.

Cuando se hallaron los cuerpos de las tres mujeres, el joven increpó a Ozorio y huyeron juntos a Bolivia, desde donde él viajó a Perú y fue extraditado.