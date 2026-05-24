25 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas

El joven peruano amplió su declaración ante el juez federal N°2 de Morón, que investiga el asesinato de Brenda, Lara y Morena en Florencio Varela. Reiteró que tenía un rol secundario esa noche y señaló otros responsables.

Por
Tony Janzen Valverde Victoriano

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.

Tony Janzen Valverde Victoriano amplió su declaración y reiteró que cumplió un rol secundario la noche del 19 de septiembre de 2025 cuando Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) fueron asesinadas en una casa de Florencio Varela. El joven peruano aseguró que estaba dormido durante el crimen y que había llegado a la casa 24 horas antes por orden de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los sospechosos.

El joven venía de una fiesta en Brandsen, afirmaron testigos de la tragedia.
Te puede interesar:

"Mirá lo que hice": qué dijo el joven que chocó a la familia que falleció en San Vicente

El veinteañero afirmó que su tarea era "hacer presencia" y que la mañana del crimen lo despertaron a las 6 de la mañana Matías Agustín Ozorio y otro hombre, "empapados y con los zapatos con tierra". El dúo le entregó un arma de fuego, una caja de balas y $50.000 para que los guardara, le indicaron que era una orden de Villanueva Silva.

Pequeño J

Su relación con Ozorio y otras imputadas, Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero, era secundario y vinculado a "changas" que le ofrecía su jefe, detalló Valverde Victoriano y mencionó a otro hombre apodado "Gordo", del que desconocía su nombre real, en quien Villanueva Silva depositaba confianza.

Cuando se hallaron los cuerpos de las tres mujeres, el joven increpó a Ozorio y huyeron juntos a Bolivia, desde donde él viajó a Perú y fue extraditado.

La aclaración y la disculpa de Pequeño J

Valverde Victoriano aclaró que su apodo es "J" o "Tony", no "Pequeño J" y negó vínculos más profundos con la organización vinculada al triple asesinato en Florencio Varela. Solo mencionó a Villanueva Silva. El veinteañero pasa sus días detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

"Disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos", sostuvo el joven peruano hacia el final de su declaración ante el juez federal N°2 de Morón, Jorge Rodríguez, y remarcó que comprende el dolor que sienten las familias porque perdió a su padre y sabe "lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo". Señaló que perder a sus hermanas o a su madre "le dolería hasta el alma".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los padres de la beba de cinco meses quedaron imputados.

Indignación en Escobar: murió una beba intoxicada y la Justicia investiga a los padres por negligencia

Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro.

Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro: la buscaban por asaltos a otros deportistas

El conductor de la camioneta, un hombre de 28 años, quedó detenido e imputado por homicidio culposo

Tragedia en San Vicente: quiénes son las cinco víctimas fatales

Se negaron a declarar los integrantes de la Banda del 79: armaban entraderas desde la cárcel y robaban hasta 14 casas por semana

Cayó la "Banda del 79": armaban entraderas desde la cárcel y robaban hasta 14 casas por semana

Su familia no tiene noticias desde el pasado 20 de mayo. 

Buscan a una joven argentina de 23 años en Chile: alertó que "había personas siguiéndola" y desapareció

neuquen: activaron la alerta nati por un adolescente de 14 anos desaparecido

Neuquén: activaron la Alerta Nati por un adolescente de 14 años desaparecido

Rating Cero

La imagen de San José 1111 en las pantallas.

"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

Una foto y un control de alcoholemia que sacude a Talleres de Córdoba.

Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

últimas noticias

Messi se fue directo al vestuario.

Alarma en la Selección: Messi sintió una molestia jugando para Inter Miami y salió de la cancha

Hace 2 horas
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.

Pequeño J reiteró que no participó del triple crimen y se disculpó con las familias de las víctimas

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.376 del domingo 24 de mayo de 2026

Hace 2 horas
Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.

Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo, al que Victoria Villarruel no fue invitada

Hace 2 horas
El fuego se inició en una habitación del segundo piso.

Susto en mar del Plata: se incendió el histórico hotel Imperio

Hace 3 horas