La producción de autos volvió a caer en abril, pero crecieron las exportaciones

La asociación de fabricantes informó una baja mensual e interanual en la fabricación local y los envíos al exterior fueron el único indicador principal con resultado positivo. Todos los números.

Una de cal y una de arena: l a industria automotriz argentina volvió a mostrar una caída en abril , aunque con una señal positiva en el frente externo. Según el informe mensual de ADEFA (que reúne a los principales productores del país), las terminales produjeron 37.521 vehículos , entre automóviles y comerciales livianos, lo que representó una baja del 10,1 % frente a marzo y del 17,5 % respecto del mismo mes de 2025.

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La explicación tiene mucho que ver, nuevamente, por un calendario "corto" con 17 días hábiles de actividad , pero también por un proceso más amplio de reacomodamiento industrial. Desde la entidad explicaron que la baja interanual respondió, entre otros factores, al recambio de oferta, la preparación de nuevos proyectos y el cese de algunos modelos, algo que parece que va a ser común durante este año.

En el acumulado del primer cuatrimestre, la producción llegó a 129.867 unidades , contra 159.521 del mismo período del año pasado. De esta manera, la actividad fabril cerró los primeros cuatro meses de 2026 con una baja del 18,6 % .

El mejor dato del informe apareció en las exportaciones. En abril se enviaron al exterior 26.887 vehículos , un 0,9 % más que en marzo y un 18,8 % por encima de abril de 2025.

Con ese desempeño, el acumulado anual quedó prácticamente en línea con el año pasado. Entre enero y abril, las terminales exportaron 79.283 unidades , apenas 1,6 % menos que en el mismo período de 2025.

El peso del mercado externo volvió a ser clave para la industria local: las exportaciones de abril representaron el 71,7 % de la producción del mes. Brasil se mantuvo como el principal destino, con una participación del 65,1 % sobre el total exportado en el primer cuatrimestre. Más atrás se ubicaron América Central, Perú, Chile y Colombia.

Menor entrega a concesionarios y salto de los electrificados

En paralelo, las ventas mayoristas también retrocedieron. Las automotrices entregaron a la red de concesionarios 35.976 unidades en abril, un 13,2 % menos que en marzo y un 31,6 % por debajo del mismo mes del año pasado. En el acumulado anual, este indicador quedó en 148.054 unidades, con una baja del 17,9 %.

Dentro de ese escenario, los vehículos electrificados mantuvieron una comparación interanual positiva, aunque cayeron frente a marzo. En abril se comercializaron a concesionarios 1.699 unidades de este tipo, un 36,3 % menos que el mes anterior, pero un 629,2 % más que en abril de 2025, dejando en claro el increíble avance que están teniendo las nuevas energías.

En el primer cuatrimestre, las ventas mayoristas de electrificados alcanzaron 10.936 unidades, contra apenas 622 del mismo período del año pasado. Esto marcó una suba del 1.658,2 %, impulsada por el mayor peso de modelos híbridos, mild hybrid, híbridos enchufables y eléctricos dentro de la oferta de las marcas nucleadas en ADEFA.

Un primer cuatrimestre con señales mixtas

El balance de abril dejó una lectura dividida. La producción y las ventas mayoristas continuaron en baja, lo que confirmó un arranque de año más débil para la industria local. Sin embargo, las exportaciones lograron crecer en el mes y recortaron casi por completo la diferencia acumulada frente a 2025.

En ese contexto, ADEFA volvió a poner el foco en la necesidad de mejorar la competitividad exportadora, con reclamos vinculados a la reducción o eliminación de impuestos y a la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales.