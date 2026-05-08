8 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno volvió a cruzar a las universidades y, a días de la marcha federal, pidió "que prime la sensatez"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que se cumplieron "todas las obligaciones y transferencias" con las casas de estudios y los hospitales universitarios.

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El martes se realizará una nueva marcha federal universitaria.

El martes se realizará una nueva marcha federal universitaria.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno "cumplió con todas sus obligaciones y transferencias" con el presupuesto mensual a las universidades, agregó que también fueron entregadas las partidas para los hospitales universitarios y, a días de la marcha federal del próximo martes, adelantó: "Esperamos que prime el sentido común y la sensatez".

Luis Caputo. 
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En el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso federal extraordinario interpuesto por el Gobierno Nacional.

"Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar ante tanto se expida la Corte Suprema de la Nación. Recuerdo que la aplicación de la ley de financiamiento universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo que establece la ley nro 24.629 hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento”, sostuvo Adorni.

El funcionario señaló que “su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. No hacerlo implicaría más emisión monetaria lo que se traduce siempre y en todo lugar en más inflación y pobreza”.

Por otro lado, afirmó que "desde que asumió esta administración la política ha querido instalar que el gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. Quiero ser claro en este aspecto: el Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso en el presupuesto 2026 la partida presupuestaria destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos”.

Agregó que "también es falsa la denuncia respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios. El gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026, que contempla la función salud, tanto como para gastos en funcionamiento como para gastos en personal".

Nueva marcha federal universitaria

La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 12 de mayo a partir de las 17hs en Plaza de Mayo para exigir la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y pedir la recomposición salarial. “Tenemos que volver a ser miles en la calle defendiendo nuestro futuro”, sentenciaron.

Hace unos días también desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también convocaron a marchar el 12 de mayo a la Plaza de Mayo por la "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

Al mismo tiempo, los hospitales universitarios llevaron a cabo un nueva protesta y reclamo por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento sobre el cual advirtieron que "de seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Ciudad de Buenos Aires, describió la dramática situación que atraviesan los centros de salud. "Junto con los directivos del hospital de clínicas hemos convocado esta mañana a una conferencia de prensa para alertar sobre la problemática que estamos viviendo que es el no cumplimento de la partida presupuestaria del Presupuesto 2026 que tiene un ítem para gastos operativos de los hospitales universitarios".

"Los mismos en su carácter anual son de $80 mil millones para todos los hospitales universitarios, no solamente para la UBA. Hay en Córdoba, Mendoza y La Rioja. Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso. Ya con la inflación acumulada en estos cuatro meses, más el 30% del año pasado, imaginate como se hace para pagar a los proveedores con la deuda que tenemos y lo que vamos a cobrar. En estos cuatro meses ya perdimos mínimo un 10%", señaló el profesional.

En este sentido, hizo énfasis en que el reclamo al Gobierno no es una ayuda financiera: "Es lo que nos corresponde por la ley de Presupuesto. De seguir así en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

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