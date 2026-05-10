En medio del escándalo de Adorni, el PRO se despega del Gobierno: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

El partido liderado por Mauricio Macri tomó distancia del oficialismo, en momentos en que se derrumba la imagen de Javier Milei. A través de un comunicado, reclamó deudas de gestión y cuestionó a "los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

El PRO difundió este lunes un duro comunicado en sus redes sociales para distanciarse de la gestión de Javier Milei . La fuerza política que encabeza Mauricio Macri advirtió sobre la falta de resultados concretos y cuestionó el comportamiento ético de ciertos sectores del oficialismo tras meses de acompañamiento legislativo.

El texto omite menciones directas al Presidente, pero surge luego de la ratificación de Manuel Adorni en su cargo, en medio del escándalo por sus viajes, sus propiedades y sus gastos millonarios, y la investigación que está llevando adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La dirigencia del PRO manifestó su malestar ante situaciones que no respetan el esfuerzo de la ciudadanía ni brindan un testimonio de austeridad por parte de los funcionarios.

El documento subraya la importancia de señalar los errores propios para garantizar el éxito del proyecto político. "Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal" , sentenció la publicación en uno de sus fragmentos con mayor peso político.

La fuerza aliada definió la lealtad como la capacidad de advertir sobre las promesas incumplidas. Bajo esta premisa, el partido fundado por Macri aseguró: "Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela" .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PRO Argentina (@proargentina)

El texto distingue las amenazas que enfrenta la actual transformación del país. El PRO apuntó contra el populismo tradicional, que "promete mucho y destruye todo", y también contra "los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", en una clara alusión al estilo de conducción del Poder Ejecutivo.

La agrupación señaló además una brecha entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de los argentinos. El comunicado remarcó que existe una diferencia sustancial entre la mejora de las cuentas fiscales y el bienestar real en la vida de la población.

El mensaje concluyó con una exigencia de avances en infraestructura y servicios públicos básicos. El partido reclamó que el proceso político derive en la construcción de “más rutas, más hospitales, mejor educación” para consolidar de forma definitiva los logros alcanzados hasta el momento.