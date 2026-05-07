7 de mayo de 2026 Inicio
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Financiamiento universitario: la Justicia suspendió la aplicación de la ley hasta que se expida la Corte

La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso extraordinario de Capital Humano y frenó la cautelar que instaba al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal tendrá la última palabra.

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Marcha federal universitaria.

Marcha federal universitaria.

Marcha federal universitaria por la Ley de Financiamiento Universitario.

Marcha federal universitaria por la Ley de Financiamiento Universitario.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Gobierno y suspendió la cautelar que dictaba la aplicación de la Ley N°27.775 de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia "de manera definitiva".

La muerte de Nora Dalmasso, sucedido hace casi 20 años, aun no fue esclarecido.
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"Cabe recordar que mediante el Decreto N°759/25 se promulgó la Ley N°27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas", argumentaron desde el Ministerio de Capital Humano desde un comunicado publicado en X.

Por lo tanto, el máximo tribunal deberá definir el destino del financiamiento de las universidades nacionales. Docentes, no docentes, estudiantes y comunidades educativas marcharán el próximo martes para reclamar por cuarta vez que la gestión de Javier Milei asigne los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con Plaza de Mayo como epicentro.

Cuarta marcha federal universitaria

El fallo de este jueves, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, manifiesta que "el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (...) no reviste el carácter de sentencia definitiva" por lo que hicieron lugar al planteo del Gobierno al pronunciarse "en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa".

La UBA advirtió que sus hospitales podrían dejar de funcionar por falta de presupuesto

La Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó este lunes sobre la posible paralización de los hospitales universitarios y exigió el pago de los recursos adeudados por el Poder Ejecutivo. La advertencia surge a raíz del incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de financiamiento, situación que pone en jaque la atención médica de la comunidad.

Las autoridades académicas denunciaron que "en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales". Frente a esta crisis, los directores de la red sanitaria brindarán una conferencia de prensa este martes a las 8.30 frente al Hospital de Clínicas.

La falta de recursos afecta a seis instituciones que asisten a más de 700 mil personas por año: el Hospital de Clínicas, los institutos Roffo, Lanari y Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el de Veterinaria. Según la universidad, el Estado adeuda $20.000 millones correspondientes a los primeros cuatro meses del Presupuesto 2026.

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