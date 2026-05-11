11 de mayo de 2026 Inicio
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Así es el karaoke de películas que se volvió viral en Argentina

Un mendocino inventó el plan perfecto: si tu fuerte no es recordar canciones, sino los diálogos enteros de las producciones que viste mil veces, este lugar es para vos.

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Así es el karaoke de doblaje de películas y series que se volvió viral. 

Así es el karaoke de doblaje de películas y series que se volvió viral. 

DreamWorks Pictures
  • Dobla Jam propone un formato de karaoke distinto, donde los participantes doblan escenas de películas y series en vivo.
  • La experiencia se volvió viral en redes sociales por mezclar actuación, humor y cultura pop.
  • Los asistentes pueden interpretar diálogos de clásicos como los de Shrek, Harry Potter, Los Simpson o Pulp Fiction.
  • Las próximas ediciones ya tienen fechas confirmadas en Palermo y La Plata.

Las salidas temáticas siguen ganando lugar entre los jóvenes argentinos y, en ese escenario, una propuesta logró destacarse en redes sociales por transformar escenas clásicas del cine en un juego participativo. Se trata de Dobla Jam, un evento para hacer karaoke, actuación y doblaje en vivo, y que en las últimas semanas se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok.

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La idea es simple: en vez de subir al escenario para cantar, los participantes interpretan diálogos de películas y series frente al público. El formato rápidamente llamó la atención de fanáticos del cine y personas que disfrutan de repetir escenas icónicas de memoria.

Karaoke de doblaje

Así es Dobla Jam, el karaoke de película que se volvió viral

El funcionamiento de Dobla Jam se parece al de un karaoke tradicional, aunque con una diferencia central: acá no hay canciones, sino escenas famosas proyectadas en pantalla. Los participantes ponen voz a los personajes mientras el video avanza y cada uno puede darle su propio estilo a la interpretación. Su creador, Sebastián Casciani, es músico, estudió cine, y se dedica al universo sonoro de las películas.

Las escenas elegidas suelen pertenecer a películas y series muy populares. Entre las más pedidas aparecen títulos como Shrek, Harry Potter, Los Simpsons, Pulp Fiction, Batman y Monsters, Inc.. Algunas escenas son individuales y otras están preparadas en diálogos, para dos personas.

Karaoke doblaje

Para participar hay que anotarse previamente. Una semana antes de cada evento, Dobla Jam publica en sus redes sociales las escenas disponibles y quienes quieran actuar deben enviar un mensaje indicando qué personaje desean interpretar. Después reciben el guion y un video con timecode para ensayar antes del show.

La primera edición se hizo en Mendoza, y al poco tiempo ya fue un éxito rotundo para los fanáticos. Hoy, hay ediciones en Argentina, Costa Rica, México, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Uruguay y Chile. La próxima fecha en Buenos Aires es el 20 de mayo en CABA, dedicada a memes argentinos y diálogos icónicos de la TV.

Dobla Jam

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