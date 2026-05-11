11 de mayo de 2026 Inicio
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Las principales ausencias de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó su nómina ampliada con varias exclusiones que generaron debate. Dybala es el caso más polémico de una lista que deja abiertos varios interrogantes antes de la definición final.

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Paulo Dybala

Paulo Dybala, ausente en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

La publicación de la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó ante la FIFA generó una importante discusión por los nombres que incluyó en el listado como los que dejó afuera. La ausencia más impactante es la de Paulo Dybala, figura de la Roma y campeón del mundo en Qatar 2022, cuya exclusión representa el mayor punto de debate de la nómina.

El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.
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Junto a Dybala, otras dos bajas llamaron la atención por el contexto actual del equipo y sus últimas conformaciones. Se trata de Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata que había sido citado recientemente por el cuerpo técnico en las últimas ventanas de amistosos, y Mariano Troilo, otro nombre que el proceso de Scaloni había considerado en instancias previas gracias a su buen nivel en el Parma.

Dybala - Roma

Estas bajas tienen un peso diferente al de otros casos que también generaron comentarios. La no inclusión de Franco Armani y la de Ángel Di María es consecuencia natural de sus retiros de la selección; y la de Alejandro Papu Gómez se dio luego de perder lugar tras la suspensión por doping.

Ángel Di María

Por último, la inclusión de jugadores como Mateo Pellegrino y Matías Soulé, compañero de Paulo Dybala, por sobre Ángel Correa y Valentín Castellanos, quienes fueron parte de la selección, incluso el primero fue campeón en Qatar, puede darse a entender como parte la renovación que busca implantar en esta nueva nómina.

La prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

A continuación se detallan los 55 futbolistas reservados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo. De esta nómina surgirán los 26 que representarán a nuestra Selección que buscará defender el título de campeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)
  • Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores

  • Santiago Beltrán (River Plate)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)
  • Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
  • Lucas Martínez Quarta (River Plate)
  • Marcos Senesi (Bournemouth)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Germán Pezzella (River Plate)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
  • Zaid Romero (Getafe)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

  • Máximo Perrone (Como 1907)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Guido Rodríguez (Valencia)
  • Aníbal Moreno (River Plate)
  • Milton Delgado (Boca Juniors)
  • Alan Varela (FC Porto)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)
  • Emiliano Buendía (Aston Villa)
  • Valentín Barco (Estrasburgo)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Tomás Aranda (Boca Juniors)

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid)
  • Alejandro Garnacho (Chelsea)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Claudio Echeverri (Girona)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Santiago Castro (Bologna)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Mateo Pellegrino (Parma)

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