Las principales ausencias de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 Lionel Scaloni presentó su nómina ampliada con varias exclusiones que generaron debate. Dybala es el caso más polémico de una lista que deja abiertos varios interrogantes antes de la definición final. Por + Seguir en







Paulo Dybala, ausente en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

La publicación de la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó ante la FIFA generó una importante discusión por los nombres que incluyó en el listado como los que dejó afuera. La ausencia más impactante es la de Paulo Dybala, figura de la Roma y campeón del mundo en Qatar 2022, cuya exclusión representa el mayor punto de debate de la nómina.

Junto a Dybala, otras dos bajas llamaron la atención por el contexto actual del equipo y sus últimas conformaciones. Se trata de Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata que había sido citado recientemente por el cuerpo técnico en las últimas ventanas de amistosos, y Mariano Troilo, otro nombre que el proceso de Scaloni había considerado en instancias previas gracias a su buen nivel en el Parma.

Dybala - Roma

Estas bajas tienen un peso diferente al de otros casos que también generaron comentarios. La no inclusión de Franco Armani y la de Ángel Di María es consecuencia natural de sus retiros de la selección; y la de Alejandro Papu Gómez se dio luego de perder lugar tras la suspensión por doping.

Ángel Di María X (@RosarioCentral)