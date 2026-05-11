- El viernes 15 de mayo habrá feriado local en dos localidades bonaerenses.
- El asueto genera un fin de semana largo de tres días.
- El descanso llega antes del feriado nacional del 25 de Mayo.
- Las fechas largas suelen impulsar escapadas y turismo interno.
El viernes 15 de mayo de 2026 habrá un asueto local que permitirá a algunas personas disfrutar de un período de descanso. La medida alcanza a zonas específicas de la provincia de Buenos Aires y genera tres días consecutivos libres. Este es el feriado sorpresa que genera un fin de semana largo antes del 25 de mayo en 2026.
Los días de pausa y mini vacaciones suelen generar expectativa entre trabajadores y familias que aprovechan estas fechas para descansar, viajar o realizar actividades recreativas.
Además, las pausas laborales regionales también impulsan celebraciones culturales, fiestas patronales y movimiento turístico en distintas regiones bonaerenses.
Por qué es feriado el 15 de mayo y quiénes tienen fin de semana largo
Las jornadas especiales fueron decretadas por motivos patronales y aniversarios fundacionales. Las localidades alcanzadas son:
- Bayauca, partido de Lincoln: feriado patronal
- Casey, partido de Guaminí: aniversario fundacional
En ambos casos habrá cese de actividades en el sector público y, para el sector privado, la jornada dependerá de la decisión de cada empleador. Las personas alcanzadas por el asueto podrán disfrutar del siguiente esquema:
- Viernes 15 de mayo: feriado local
- Sábado 16 de mayo: fin de semana
- Domingo 17 de mayo: fin de semana
Este descanso extendido aparece antes del próximo feriado nacional del 25 de Mayo.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
- 1 de enero: Año Nuevo
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados inamovibles
Los feriados trasladables permiten generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno. Las fechas confirmadas son:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados trasladables
El calendario también incluye jornadas puente con fines turísticos. Los días confirmados son:
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
Estas fechas buscan incentivar viajes y escapadas dentro del país.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 2 de mayo: día no laborable con fines turísticos
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos