A mitad de mes algunos podrán disfrutar de un asueto que genera un nuevo periodo de descanso ideal para viajar, descansar o hacer una escapada.

¿Cuál es el feriado sorpresa que genera un fin de semana largo antes del 25 de mayo en 2026?.

El viernes 15 de mayo de 2026 habrá un asueto local que permitirá a algunas personas disfrutar de un período de descanso. La medida alcanza a zonas específicas de la provincia de Buenos Aires y genera tres días consecutivos libres. Este es el feriado sorpresa que genera un fin de semana largo antes del 25 de mayo en 2026.

Por qué será feriado el 22 de mayo en 2026 y quiénes lo pueden disfrutar

Los días de pausa y mini vacaciones suelen generar expectativa entre trabajadores y familias que aprovechan estas fechas para descansar, viajar o realizar actividades recreativas.

Además, las pausas laborales regionales también impulsan celebraciones culturales, fiestas patronales y movimiento turístico en distintas regiones bonaerenses.

Por qué es feriado el 15 de mayo y quiénes tienen fin de semana largo

Las jornadas especiales fueron decretadas por motivos patronales y aniversarios fundacionales. Las localidades alcanzadas son:

Bayauca , partido de Lincoln: feriado patronal

, partido de Lincoln: feriado patronal Casey, partido de Guaminí: aniversario fundacional

En ambos casos habrá cese de actividades en el sector público y, para el sector privado, la jornada dependerá de la decisión de cada empleador. Las personas alcanzadas por el asueto podrán disfrutar del siguiente esquema:

Viernes 15 de mayo: feriado local

Sábado 16 de mayo: fin de semana

Domingo 17 de mayo: fin de semana

Este descanso extendido aparece antes del próximo feriado nacional del 25 de Mayo.

feriados locales

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados inamovibles

Los feriados trasladables permiten generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno. Las fechas confirmadas son:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados trasladables

El calendario también incluye jornadas puente con fines turísticos. Los días confirmados son:

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Estas fechas buscan incentivar viajes y escapadas dentro del país.

Feriados con fines turísticos