13 de abril de 2026 Inicio
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"Paro a la japonesa" por el financiamiento: la Facultad de Odontología atenderá 24 horas de corrido

Para reclamar por el "inmediato cumplimiento" de la Ley de Financiamiento Universitario seis tráileres se instalarán para trabajar en Plaza Houssay este miércoles. Cómo sacar turno.

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Uno de los tráileres de la Facultad de Odontología de la UBA.

Uno de los tráileres de la Facultad de Odontología de la UBA.

El decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Rodríguez, anunció que la casa de estudios brindará atención odontológica por 24 horas de corrido a partir de las 8 de este miércoles para reclamar por el "inmediato cumplimiento" de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace 174 días.

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Para reforzar la atención en el edificio, se instalarán en la Plaza Houssay seis tráileres de atención móvil que suelen rondar por otros puntos del país. El equipo docente y el alumnado realizarán trabajos de endodoncia, impresión y colocación de prótesis y cirugías, entre otro tipo de atenciones.

"Haciendo prácticas para vos, para solucionar tu problema de forma gratuita", resumió Rodríguez en un video de Instagram tras definir la jornada como "un paro a la japonesa" y reiteró: "Trabajando 24 horas para vos, para la comunidad y por la universidad pública".

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Para atenderse en alguno de los tráileres se deberá pedir turno por WhatsApp al número 1137589941.

Se realizaban tratamientos de baja, mediana y alta complejidad, desde arreglo de caries, tratamientos de conducto y coronas y extracción de dientes hasta colocación de prótesis e implantes.

El Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario

El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar el financiamiento del sector. El presidente Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto fue rechazado por el Parlamento, lo que dejó vigente la norma. Sin embargo, las universidades denuncian que el Ejecutivo todavía no cumple con lo establecido.

Ante esa situación, las instituciones recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos. La Casa Rosada apeló esa resolución y, al mismo tiempo, promueve cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la ley actual.

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