6 de mayo de 2026 Inicio
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La UBA convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 12 de mayo

En redes sociales, la Universidad de Buenos Aires compartió la convocatoria a Plaza de Mayo a partir de las 17, para exigir la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y pedir la recomposición salarial. “Tenemos que volver a ser miles en la calle defendiendo nuestro futuro”, sentenciaron.

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Marca federal universitaria.

Marca federal universitaria.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 12 de mayo a partir de las 17hs en Plaza de Mayo para exigir la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y pedir la recomposición salarial. “Tenemos que volver a ser miles en la calle defendiendo nuestro futuro”, sentenciaron.

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Hace unos días también desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también convocaron a marchar el 12 de mayo a la Plaza de Mayo por la "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

En el video que compartieron desde la cuenta de la Facultad de Exactas muestran imágenes de las anteriores movilizaciones y de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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"Decidieron no escucharnos, nadie debería estar por encima de la Ley, vos ya decidiste, el pueblo argentino ya decidió. Por eso tenemos que ser más que nunca los que marchamos para que se cumpla con lo que ya conseguimos. Esto ya no es una lucha es un hecho", expresaron. "No es tu ley. No es mi ley. Es nuestra ley. Es la ley de todos. Para que se cumpla la ley de financiamiento universitario", cierra el video.

Durante los primeros meses del cuatrimestre se realizaron distintas medidas de protesta debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Desde clases públicas y medidas de fuerza gremiales hasta el "paro a la japonesa" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando"

Los hospitales universitarios llevaron a cabo este martes un nueva protesta y reclamo por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento sobre el cual advirtieron que "de seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Ciudad de Buenos Aires, describió al periodista de C5N Adrián Salonia la dramática situación que atraviesan los centros de salud. "Junto con los directivos del hospital de clínicas hemos convocado esta mañana a una conferencia de prensa para alertar sobre la problemática que estamos viviendo que es el no cumplimento de la partida presupuestaria del Presupuesto 2026 que tiene un ítem para gastos operativos de los hospitales universitarios".

"Los mismos en su carácter anual son de $80 mil millones para todos los hospitales universitarios, no solamente para la UBA. Hay en Córdoba, Mendoza y La Rioja. Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso. Ya con la inflación acumulada en estos cuatro meses, más el 30% del año pasado, imaginate como se hace para pagar a los proveedores con la deuda que tenemos y lo que vamos a cobrar. En estos cuatro meses ya perdimos mínimo un 10%", señaló el profesional.

En este sentido, hizo énfasis en que el reclamo al Gobierno no es una ayuda financiera: "Es lo que nos corresponde por la ley de Presupuesto. De seguir así en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

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