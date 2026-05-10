La ruta del dinero de Manuel Adorni

El contratista de Manuel Adorni complicó al jefe de Gabinete ante la Justicia: confirmó que le pagó u$s245 mil en efectivo por la refacción de su casa. El testigo aportó pruebas de los pagos sin declarar y detalles de los pedidos de lujo, como una cascada de 3.500 dólares inspirada en un hotel de Aruba.

— Ni se te ocurra hablar con nadie . Vos vas y decís la verdad porque, si no, el que va a tener problemas con la justicia vas a ser vos. Si el fiscal descubre que no le decís la verdad, te va a impugnar la declaración y te va a imputar.

Palabras más, palabras menos, ese fue el consejo que escuchó el comerciante Matías Tabar de un amigo que además es abogado. Por si el concepto no le había quedado claro, el amigo insistió:

—Tenés dos caminos: la verdad o la mentira. Si decís la verdad, no te va a pasar nada en términos legales. Si agarrás el otro camino, la vas a pasar mal.

Entonces dejó de dudar. El contratista que estuvo a cargo de la refacción de la casa de fin de semana de Manuel Adorni entendió que tenía que dejar pasar la propuesta que le había hecho el jefe de Gabinete que le había ofrecido asistencia de sus colaboradores.

—Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros. —le hizo saber luego, por mensaje de WhatsApp, al propio ministro coordinador. Las cartas estaban jugadas. Fin.

El lunes 4 de mayo por la mañana, Matías Tabar juntó coraje y enfiló hacia los tribunales federales ubicados en el barrio porteño de Retiro. Tuvo un largo rato para pensar mientras atravesaba los más de 80 kilómetros que separan Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, de la Avenida Comodoro Py 2002, en esta Ciudad.

Matías Tabar - contratista Adorni

Se lo vio tranquilo en su ingreso al edificio. No tuvo inconveniente en caminar frente a las cámaras de los teléfonos celulares de los cronistas judiciales que lo esperaban ansiosos de captar algún comentario. Pero se mantuvo en silencio. Recién se dispuso a hablar cuando estuvo frente al fiscal Gerardo Pollicita. Lo hizo como testigo, bajo juramento de decir la verdad. No se guardó nada.

El contenido de la declaración generó una nueva detonación en la investigación que apunta a determinar si Adorni se enriqueció de manera ilícita. A grandes rasgos, confirmó que estuvo a cargo de la refacción de la otrora discreta casa del lote 380 del Club Golf Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y le puso un precio a la reforma: u$s245 mil. Explicó que el dinero se lo entregaba el propio Adorni y que siempre fue en efectivo y sin emitir documentación respaldatoria de esos pagos. Aportó intercambios de emails, registros propios, los datos de quienes participaron de la refacción y un largo listado en el que detalló todo lo que le fue poniendo a la casa de fin de semana de la familia Adorni. Ese registro incluyó también las fechas en las que se produjeron las entregas de dinero por parte de su contratante.

En ese catálogo puede leerse que Adorni pidió para la piscina de la casa una cascada que habría costado 3500 dólares. La referencia que le dio al contratista fue la imagen de una caída de agua que había visto en uno de los lujosos hoteles en los que se hospedó cuando viajó a Aruba con su familia a pasar los últimos días del 2024 y los primeros del 2025. Por la ubicación en la lista, está claro que esa pieza, que hoy es comidilla del país entero, fue pagada en mayo del 2025. Casualidades del destino —o simple envalentonamiento—, ese fue uno de los meses de mayor popularidad de Adorni. El 18 de mayo, el entonces rockstar de la Libertad Avanza fue el candidato más votado de las elecciones legislativas porteñas. También en ese mes se habría producido el récord de entregas de dinero para la refacción de Indio Cua: fueron 100.000 dólares en efectivo, en tres entregas, según el listado que aportó Tabar.

¿Cómo sigue la causa?

Por estos días, el fiscal Gerardo Pollicita afina la punta del lápiz para llegar a escribir un resultado —aunque sea parcial— que le permita avanzar con el trámite del expediente en el que se analiza el patrimonio de Adorni. Entre noviembre del 2024 y el mismo mes del año siguiente, el exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete habría pagado en efectivo más de 400.000 dólares en compras y refacciones de inmuebles y en viajes. El número se estira a más del doble si se suman aquellos supuestos créditos privados que tomó con dos policías federales (una retirada) para comprar la casa de Indio Cua y con dos jubiladas para comprar su también refaccionado departamento familiar de Caballito.

Con la cuenta más o menos cerrada, el fiscal deberá darle a Adorni la posibilidad de justificar todo aquello que parezca no cerrar. Si la defensa de Adorni falla en esa instancia de justificación, el jefe de Gabinete deberá responder en indagatoria.

La Justicia tiene claro que con su sueldo de ministro y con lo que había en su declaración jurada del año 2024 —y sin haberse desprendido de los inmuebles con los que contaba—, Adorni jamás podría haber gastado lo que gastó, ni viajado lo que viajó. ¿De dónde salió entonces el dinero?

Martín Rossi, secretario del Ministerio de Desregulación hasta diciembre del 2025, publicó esta semana un fino análisis en el diario Clarín en el que sostuvo que "cuando los salarios son bajos, el Estado deja de ser atractivo para profesionales calificados que tienen alternativas en el sector privado" y advirtió que eso genera "dos efectos: expulsa talento y, más problemático aún, puede atraer o retener a quienes están dispuestos a compensar ese bajo salario de otras maneras".

"Si el salario no alcanza para vivir, el sistema empieza a depender de la vocación… o de los ingresos 'por afuera'. No es un buen equilibrio. Esto no es teoría abstracta. Lo viví personalmente", explicó el exfuncionario que se alista entre quienes decidieron alejarse de la función pública.

El abogado y dirigente político Carlos Maslatón, que se define a sí mismo como un liberal ortodoxo, también analizó el tema esta semana en el programa televisivo Minuto Uno en C5N, donde habló de los "mecanismos de compensación". Advirtió que el dinero que manejó Adorni todo este tiempo podría haber salido de alguna de estas tres fuentes:

Un "fondo de coimas" o "de recaudación centralizada de sobornos", en el que podrían ubicarse las supuestas coimas del caso Andis.





Negocios habilitados, como aquellos vinculados con la concesión de Tecnópolis o el lanzamiento de la criptomoneda $Libra.





Fondos de partidas reservadas del Estado.

El escritor, analista político y exfuncionario del gobierno de Carlos Menem, Jorge Asís, fue un paso más en el análisis y afirmó —también en Minuto Uno— que "plata hay" y que "hay cajas negras", y aseguró que los hermanos Javier y Karina Milei no sueltan políticamente a Adorni "porque es un peso pesado dentro de la organización".

Embed - JORGE ASÍS con GUSTAVO SYLVESTRE en MINUTO UNO | Un GOBIERNO paralizado por los ESCÁNDALOS

En pos de rastrear el origen del dinero, el fiscal Pollicita tiene bajo la mira dos cajas de seguridad registradas en el Banco Galicia a nombre de Bettina Angeletti. Como adelantó este medio, el fiscal ya tiene los datos básicos vinculados a esas cajas: dónde están y quiénes y cuándo las visitaron desde el 2022 hasta la actualidad.

Esta semana, además, el fiscal recibió información que le acercó la diputada nacional Marcela Pagano. Es información vinculada a billeteras virtuales. ¿Movió dinero de esa forma el jefe de Gabinete? Alguna pista ya tenía el fiscal, porque semanas atrás ya se había movido en esa dirección. Le pidió Digifin S.A. (Lomon) que informe en 72 horas si Manuel Adorni tiene o tuvo desde enero de 2022 cuentas, billeteras virtuales, CVU, inversiones o activos virtuales en su plataforma. Consignó además un número específico Clave Virtual Uniforme. La repuesta ya se encuentra en manos del fiscal.