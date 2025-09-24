Triple crimen de las jóvenes de La Tablada: los familiares se manifiestan en el barrio

La Policía encontró tres cuerpos en el fondo de una casa de Florencio Varela, dentro de un pozo cavado. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes y recién hallaron sus restos el miércoles. Reclaman por la falta de acción en la investigación.

En medio de la confirmación del hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela , las familias de las víctimas se congregaron en las calles de La Matanza en pedido de justicia para que logre esclarecer el caso por la desaparición y crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

A modo de protesta, en la rotonda de La Tablada , en la calzada camino hacia el sur de la autopista Ricchieri, está totalmente cortada con neumáticos encendidos , para evitar el avance a modo de protesta.

Al mismo tiempo, al lugar llegó una ambulancia ya que la abuela de una de las chicas se descompensó , mientras que el abuelo tiene un marcapasos, para poder establecerlos por la situación traumática que están viviendo.

La concentración comenzó desde temprano, cerca de las 8:30 de este miércoles cerrando una arteria de la rotonda hasta que finalmente, la Policía de la provincia de Buenos Aires cortaran las calles aledañas para evitar que el tránsito avance en el lugar.

Tres cuerpos fueron encontraron en Florencio Varela dentro de un pozo , cavado recientemente, en el patio de la vivienda que la Policía allanó en las últimas horas. La Policía realizó un operativo en dicho lugar, en la zona donde se activó por última vez el teléfono de una de las jóvenes.

Varela Casa Cuerpos Jovenes Desparecidas La Matanza 24 septiembre 2025

Confirmaron que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son Brenda, Morena y Lara

La DDI confirmó que los tres cuerpos hallados por la Policía Bonaerense son de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza. La familia, en medio del dolor, reconoció los cuerpos.

Las familias se encuentran en Florencio Varela, en las inmediaciones de la casa donde encontraron los cuerpos descuartizados y enterrados. Pese a que la familia aseguró que faltaba la confirmación oficial, el propio abuelo fue quien dio la triste noticia: “Pasó el desenlace que no queríamos”. El procedimiento de identificación se dio a partir de la muestra de imágenes provistas por el fiscal Gastón Duplaá.

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.