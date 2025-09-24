24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple crimen de las jóvenes de La Tablada: los familiares se manifiestan en el barrio

La Policía encontró tres cuerpos en el fondo de una casa de Florencio Varela, dentro de un pozo cavado. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes y recién hallaron sus restos el miércoles. Reclaman por la falta de acción en la investigación.

Por

La Policía encontró tres cuerpos en el fondo de una vivienda en Florencio Varela

En medio de la confirmación del hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela, las familias de las víctimas se congregaron en las calles de La Matanza en pedido de justicia para que logre esclarecer el caso por la desaparición y crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

Te puede interesar:

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

A modo de protesta, en la rotonda de La Tablada, en la calzada camino hacia el sur de la autopista Ricchieri, está totalmente cortada con neumáticos encendidos, para evitar el avance a modo de protesta.

Al mismo tiempo, al lugar llegó una ambulancia ya que la abuela de una de las chicas se descompensó, mientras que el abuelo tiene un marcapasos, para poder establecerlos por la situación traumática que están viviendo.

La concentración comenzó desde temprano, cerca de las 8:30 de este miércoles cerrando una arteria de la rotonda hasta que finalmente, la Policía de la provincia de Buenos Aires cortaran las calles aledañas para evitar que el tránsito avance en el lugar.

Varela Casa Cuerpos Jovenes Desparecidas La Matanza 24 septiembre 2025

Confirmaron que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son Brenda, Morena y Lara

La DDI confirmó que los tres cuerpos hallados por la Policía Bonaerense son de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza. La familia, en medio del dolor, reconoció los cuerpos.

Las familias se encuentran en Florencio Varela, en las inmediaciones de la casa donde encontraron los cuerpos descuartizados y enterrados. Pese a que la familia aseguró que faltaba la confirmación oficial, el propio abuelo fue quien dio la triste noticia: “Pasó el desenlace que no queríamos”. El procedimiento de identificación se dio a partir de la muestra de imágenes provistas por el fiscal Gastón Duplaá.

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El abuelo confirmó el triple crimen de las jóvenes de La Matanza: "Pasó el desenlace que no queríamos"

identificaron a los tres cuerpos hallados en florencio varela: son de las jovenes desaparecidas de la matanza
play

Identificaron a los tres cuerpos hallados en Florencio Varela: son de las jóvenes desaparecidas de La Matanza

me mande una cagada, la confesion de una de las detenidas por el triple crimen de las jovenes de la matanza

"Me mandé una cagada", la confesión de una de las detenidas por el triple crimen de las jóvenes de La Matanza

play

Video: el momento en el que las tres chicas asesinadas subieron a una camioneta en La Matanza

play

Desaparición de las jóvenes en La Matanza: encontraron tres cuerpos en Florencio Varela

play

Cayó la banda de sospechosos que robó la casa de Pampita: hay 8 detenidos

Rating Cero

Jaguar combina espionaje y memoria histórica en una narrativa atrapante.
play

Justicia y espionaje: está en Netflix, tiene seis capítulos y te va a volar la cabeza

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

últimas noticias

play

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

Hace 34 minutos
play

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Hace 43 minutos
Existen trucos caseros para hacer que las pestañas crezcan de forma natural sin gastar una fortuna. 

Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Hace 1 hora
 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.

Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Hace 1 hora
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

Hace 1 hora