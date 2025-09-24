24 de septiembre de 2025 Inicio
El empresario Eduardo Kovalivker, de la Suizo Argentina, financió el acto que Milei hará para presentar su libro

El dueño de la droguería involucrada en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad aportó el dinero para el evento que se hará el 6 de octubre en el Movistar Arena. El acuerdo se cerró antes de que se conocieran los audios. El alquiler del estadio supera los u$s100.000.

El vinculo entre Eduardo Kovalivker y Javier Milei: el empresario que financia la campaña de La Libertad Avanza

El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina involucrada en el escándalo de los audios de las coimas en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), financió el acto que el presidente Javier Milei hará el 6 de octubre en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro "La construcción del milagro", publicado por la editorial Hojas del Sur. La noticia fue revelada por el conductor Pablo Duggan en C5N. El alquiler del estadio supera los u$s100.000.

Javier Milei junto a Scott Bessent.
El financiamiento de Kovalivker se acordó antes de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, que expusieron una trama de corrupción en la ANDIS, con menciones a la droguería Suizo Argentina, a Karina Milei y a la familia Menem.

El vínculo del empresario con el oficialismo no se limita al financiamiento. Kovalivker publicó al menos cinco libros en la editorial Hojas del Sur, propiedad de Andrés Mego, que además es el organizador de “La Derecha Fest” en Buenos Aires.

La editorial Hojas del Sur también reúne a autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós.

Los Kovalivker fueron allanados en el marco de investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias. Su situación procesal continúa abierta, sin resolución definitiva.

La decisión de Kovalivker de sostener económicamente el acto refuerza su lugar en la escena política y deja expuesto el entramado de apoyos privados detrás de la figura presidencial.

