24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

En medio del impacto por el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, salió a la luz una entrevista en la que la menor de 15 años aparecía defendiendo su situación frente a reclamos de vecinos del barrio porteño de Flores.

Por
Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

En el marco de la conmoción por el triple crimen de La Matanza, se conoció en las últimas horas una entrevista televisiva en la que aparecía Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, una de las tres víctimas encontradas muertas este miércoles en una vivienda de Florencio Varela.

Los detenidos por el triple crimen.
Te puede interesar:

Habló un comerciante que atendió a uno de los detenidos por el triple crimen: "Tenía la mano con sangre"

En el informe, emitido por el canal A24, la adolescente hablaba junto a otra joven en medio del conflicto que mantenían vecinos del barrio porteño de Flores con mujeres que se reunían en la vía pública para ejercer la prostitución. En esa ocasión, Gutiérrez había dicho llamarse “Luna” y tener 20 años.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, expresó. Al mismo tiempo, rechazó la versión que sostenía que atendían a clientes dentro de los autos estacionados en la calle: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”.

Según relató, el punto de encuentro en la cuadra era solo para coordinar con los clientes antes de trasladarse a otro lugar. La entrevista recobró relevancia este miércoles, cuando la policía confirmó que los cuerpos de Gutiérrez, Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21) habían sido hallados enterrados en una casa situada en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela.

El operativo se desencadenó tras seguir el recorrido de una camioneta blanca en la que las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en el oeste del conurbano. En el lugar del hallazgo fueron detenidos un hombre y una mujer, acusados de intentar limpiar la escena del crimen.

Por la tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que las jóvenes “cayeron en una trampa de una organización de narcotráfico” y que fueron invitadas a una falsa fiesta. “Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y allí encontraron la muerte”, señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

La hermana de Lara compartió un duro mensaje tras el ataque a la vivienda familiar.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio, apuntó a los asesinos: "Me venís a tirar tiros"

play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Los centros comerciales, en tanto, mostraron la mayor contracción, con una caída interanual del 9,5 %, consolidando así la tendencia negativa que atraviesa el consumo masivo en la Argentina.

Triple femicido en La Matanza: la investigación, las hipótesis y todo lo que se sabe del caso

play

Familiares de dos de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela piden ayuda para el velatorio

Lara Morena Gutiérrez, una de las víctimas del hecho.

Triple crimen de La Matanza: atacaron a tiros la casa de una familiar de una de las víctimas

Rating Cero

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja.
play

Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

últimas noticias

Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

Por un lugar en las semis, River empata 0-0 con Palmeiras en San Pablo

Hace 3 minutos
Julián Álvarez junto a Diego Simeone.

Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo"

Hace 14 minutos
Diputados comenzó el debate del Presuesto 2026.

Camino al emplazamiento: la oposición busca imponer el ritmo del debate por el Presupuesto

Hace 26 minutos
Martín Guzmán en Minuto Uno.

Martín Guzmán: "Al Gobierno se le terminó de desmoronar el programa económico y político"

Hace 35 minutos
El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.

Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

Hace 38 minutos