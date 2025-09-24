Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores En medio del impacto por el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, salió a la luz una entrevista en la que la menor de 15 años aparecía defendiendo su situación frente a reclamos de vecinos del barrio porteño de Flores. Por







Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

En el marco de la conmoción por el triple crimen de La Matanza, se conoció en las últimas horas una entrevista televisiva en la que aparecía Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, una de las tres víctimas encontradas muertas este miércoles en una vivienda de Florencio Varela.

En el informe, emitido por el canal A24, la adolescente hablaba junto a otra joven en medio del conflicto que mantenían vecinos del barrio porteño de Flores con mujeres que se reunían en la vía pública para ejercer la prostitución. En esa ocasión, Gutiérrez había dicho llamarse “Luna” y tener 20 años.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, expresó. Al mismo tiempo, rechazó la versión que sostenía que atendían a clientes dentro de los autos estacionados en la calle: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”.

Según relató, el punto de encuentro en la cuadra era solo para coordinar con los clientes antes de trasladarse a otro lugar. La entrevista recobró relevancia este miércoles, cuando la policía confirmó que los cuerpos de Gutiérrez, Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21) habían sido hallados enterrados en una casa situada en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela.

El operativo se desencadenó tras seguir el recorrido de una camioneta blanca en la que las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en el oeste del conurbano. En el lugar del hallazgo fueron detenidos un hombre y una mujer, acusados de intentar limpiar la escena del crimen.