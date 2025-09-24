24 de septiembre de 2025 Inicio
La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela, apuntó a los asesinos: "Me venís a tirar tiros"

Agostina escribió un mensaje dirigido a los victimarios de la adolescente de 15 años, que atacaron el frente de su casa, en medio del duelo.

La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar"

La menor de 15 años, víctima del triple femicidio, decidió enfrentar a quienes atacaron el frente de su casa, este miércoles: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venis a acusar a mi de que yo entregué a mi hermana".

En medio del luto por la muerte de Lara, apuntó a quien sería el autor del ataque: "Hijo de puta, me venis a tirar tiros a la casa. Andá a buscar a los peruanos. Lety, yo también la perdí a mi hermana".

Este texto tiene sentido, de acuerdo con el rumbo que dio la investigación y los detenidos, entre ellos el supuesto líder de una banda narco en la Villa 1-11-14, en el bajo Flores, un hombre de nacionalidad peruana, con el que la adolescente de 15 años tendría alguna relación. Además, siguen la pista que las 3 fueron al lugar engañadas, y la intención era un "ajuste de cuentas" por alguna deuda de ella.

