A horas del hallazgo de los tres cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, enterrados en una casa de Florencio Varela, la hermana de esta última escribió un mensaje en sus redes sociales: "Venís a tirar tiros..."
Agostina escribió un mensaje dirigido a los victimarios de la adolescente de 15 años, que atacaron el frente de su casa, en medio del duelo.
La menor de 15 años, víctima del triple femicidio, decidió enfrentar a quienes atacaron el frente de su casa, este miércoles: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venis a acusar a mi de que yo entregué a mi hermana".
En medio del luto por la muerte de Lara, apuntó a quien sería el autor del ataque: "Hijo de puta, me venis a tirar tiros a la casa. Andá a buscar a los peruanos. Lety, yo también la perdí a mi hermana".
Este texto tiene sentido, de acuerdo con el rumbo que dio la investigación y los detenidos, entre ellos el supuesto líder de una banda narco en la Villa 1-11-14, en el bajo Flores, un hombre de nacionalidad peruana, con el que la adolescente de 15 años tendría alguna relación. Además, siguen la pista que las 3 fueron al lugar engañadas, y la intención era un "ajuste de cuentas" por alguna deuda de ella.