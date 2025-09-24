La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela, apuntó a los asesinos: "Me venís a tirar tiros" Agostina escribió un mensaje dirigido a los victimarios de la adolescente de 15 años, que atacaron el frente de su casa, en medio del duelo. Por







La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares. Redes Sociales

A horas del hallazgo de los tres cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, enterrados en una casa de Florencio Varela, la hermana de esta última escribió un mensaje en sus redes sociales: "Venís a tirar tiros..."

La menor de 15 años, víctima del triple femicidio, decidió enfrentar a quienes atacaron el frente de su casa, este miércoles: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venis a acusar a mi de que yo entregué a mi hermana".

En medio del luto por la muerte de Lara, apuntó a quien sería el autor del ataque: "Hijo de puta, me venis a tirar tiros a la casa. Andá a buscar a los peruanos. Lety, yo también la perdí a mi hermana".

Embed Tirotearon la casa de Agostina, la hermana de Lara, la joven de 15 años asesinada.



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/1Dln8rUVPu — C5N (@C5N) September 24, 2025

Este texto tiene sentido, de acuerdo con el rumbo que dio la investigación y los detenidos, entre ellos el supuesto líder de una banda narco en la Villa 1-11-14, en el bajo Flores, un hombre de nacionalidad peruana, con el que la adolescente de 15 años tendría alguna relación. Además, siguen la pista que las 3 fueron al lugar engañadas, y la intención era un "ajuste de cuentas" por alguna deuda de ella.