Se trata de un kiosquero de Florencio Varela, que se refirió a los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. "Estamos sorprendidos y helados", marcó.

Un comerciante de Florencio Varela afirmó que atendió al novio de la dueña de la casa en la que fueron halladas asesinadas tres jóvenes de La Matanza llamadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez y advirtió que "dejó una mancha de sangre".

En diálogo con TN, el kiosquero reveló cómo se encontraba el hombre y expuso su asombro por el hecho: "Notamos que tenía la mano con un poco de sangre, parecía un corte. Hablaba con otro chico que le decía 'ponete La Gotita para que se pegue’. Es inesperado porque este barrio es tranquilo y de gente de trabajo. Estamos sorprendidos y helados con la situación".

"Dejó una mancha de sangre que mi señora después limpió para que no se ensucien otras personas. El lunes me lo crucé caminando, frené, me reconoció y me saludó. Lo noté normal" , recordó en esta línea.

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar , en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

Las autoridades habían encontrado el martes una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución. en el barrio del Bajo Flores.

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Los resultados de la primera autopsia preliminar de las tres jóvenes halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela confirmaron que los asesinatos fueron producto de tortura seguida de muerte. Según los informes preliminares, las víctimas, Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, fallecieron entre las 0 y las 2 de la mañana del sábado. El último contacto de las jóvenes con sus familiares había sido el viernes a las 21.30, y llegaron a la vivienda donde fueron asesinadas alrededor de las 23.30.

Una de las mujeres mayores de edad presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara, evidenciando que fue brutalmente golpeada. La otra víctima mayor de edad sufrió luxación cervical, golpes graves en rostro, manos y pies encintados, además de heridas en el cuello y la cara realizadas postmortem, aparentemente para dificultar la identificación.

La menor de edad, en tanto, sufrió cortes en los dedos de la mano izquierda, heridas profundas en el cuello, la cara y la oreja, y quemaduras en los dedos que habrían sido provocadas en vida. Según los peritos, los patrones de violencia indican que se trató de tortura para obtener información antes del asesinato, siendo ella la víctima que sufrió mayor ensañamiento.

La investigación preliminar apunta a que las jóvenes fueron citadas bajo un engaño: una propuesta económica falsa que habría sido utilizada para atraerlas a la vivienda. Además, se registró una amenaza previa a la menor de edad: “Devolve lo que robaste”. Fuentes policiales indican que existen vínculos con una banda narco, que podría estar relacionada con el crimen.