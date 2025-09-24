24 de septiembre de 2025 Inicio
Identificaron a los tres cuerpos hallados en Florencio Varela: son de las jóvenes desaparecidas de La Matanza

La familia, que se manifiesta en La Tablada, ya fue notificada. La información fue confirmada por el fiscal Gastón Duplaá. Los restos, presuntamente descuartizados, habían sido hallados en el pozo de una casa.

Por
Las familias se encuentran en Florencio Varela, en las inmediaciones de la casa donde encontraron los cuerpos descuartizados y enterrados. Pese a que la familia aseguró que faltaba la confirmación oficial, el propio abuelo fue quien dio la triste noticia: “Pasó el desenlace que no queríamos”. El procedimiento de identificación se dio a partir de la muestra de imágenes provistas por el fiscal Gastón Duplaá.

Los familiares se presentaron en las inmediaciones de la casa y, en medio del triste anuncio, debieron atender a uno de los abuelos de las jóvenes dado que se descompensó por padecer afecciones cardíacas. En La Tablada, las familias ya comenzaron a manifestarse, camino hacia la autopista Riccheri, para pedir justicia por las chicas.

Camioneta blanca chicas desaparecidas

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

El martes, las autoridades encontraron una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución. en el barrio del Bajo Flores.

Un audio clave en la investigación

La mujer detenida, en un audio que le mandó a su madre, le contó lo siguiente: "Me mandé una cagada, si me entrego explota todo", explicó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

"Esa vivienda había sido alquilada por un grupo narco que opera en el Barrio 1-11-14, creen que las llevaron para mantener relaciones sexuales, en el medio algo paso, y eso devino en al menos dos homicidios", añadió el periodista.

Por lo pronto, un vecino de la zona donde encontraron los dos cuerpos habló con la prensa y aclaró que "la casa estaba habitada por unos chicos jóvenes, unos 30 años, luego se fue el chico quedó la chica, cuando nos enteramos ayer no lo puedo creer. Es una casa grande, tiene patio, no es un aguantadero".

