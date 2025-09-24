Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos Entre los imputados por homicidio agravado hay un hombre de nacionalidad peruana, dueño de la casa donde encontraron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, supuesto líder de una banda narco de la villa 1-11-14. Por







Las cuerpos de las 3 mujeres fueron encontradas enterrados en el fondo de una casa en Florencio Varela. Redes Sociales

Los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas el viernes 19 de septiembre en La Matanza, fueron hallados este miércoles en una casa de Florencio Varela y ya hay 4 detenidos que serán indagados por le fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa.

Este mañana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el triple femicidio fue una venganza narco, cuyo principal implicado es una persona de nacionalidad peruana con presuntos vínculos con un desprendimiento de una banda de narcotraficantes de la villa 1-11-14. Todos están imputados por homicidio agravado.

La DDI de La Matanza llegó a la casa donde enterraron los cuerpos después de descuartizarlos, como resultado de una investigación que surgió del análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas. Además, un vecino llamó y aportó el lugar exacto de la casa que estaban buscando.

En el lugar, en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, la policía encontró a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa: son un hombre y una mujer que estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

El jefe bonaerense detalló sobre la escena con que se encontraron: "Cuando llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo olor, un olor muy fuerte, de cloro". En el fondo de la vivienda había tierra removida y ahí encontraron los restos de las 3 jóvenes enterrados en el patio.