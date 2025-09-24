24 de septiembre de 2025 Inicio
Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Entre los imputados por homicidio agravado hay un hombre de nacionalidad peruana, dueño de la casa donde encontraron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, supuesto líder de una banda narco de la villa 1-11-14.

Las cuerpos de las 3 mujeres fueron encontradas enterrados en el fondo de una casa en Florencio Varela.

Los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas el viernes 19 de septiembre en La Matanza, fueron hallados este miércoles en una casa de Florencio Varela y ya hay 4 detenidos que serán indagados por le fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa.

La DDI de La Matanza llegó a la casa donde enterraron los cuerpos después de descuartizarlos, como resultado de una investigación que surgió del análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas. Además, un vecino llamó y aportó el lugar exacto de la casa que estaban buscando.

En el lugar, en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, la policía encontró a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa: son un hombre y una mujer que estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

El jefe bonaerense detalló sobre la escena con que se encontraron: "Cuando llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo olor, un olor muy fuerte, de cloro". En el fondo de la vivienda había tierra removida y ahí encontraron los restos de las 3 jóvenes enterrados en el patio.

Siguiendo esta pista, fueron a buscar a los dueños del lugar y resultaron ser una pareja. El hombre tiene vínculos con una organización de narcotraficantes en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

