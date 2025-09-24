24 de septiembre de 2025 Inicio
Desaparición de las jóvenes en La Matanza: encontraron tres cuerpos en Florencio Varela

A cinco días de la búsqueda de Brenda, Morena y Lara, la Policía hallaron tres cuerpos en el fondo de una vivienda, dentro de un pozo que cavado en las últimas horas en Florencio Varela. Personal policial ya comenzó con el traslado de los restos para su posterior identificación.

Por el momento no fueron identificados.

me mande una cagada, la confesion de una de las detenidas por la desaparicion de las tres jovenes en la matanza
En las últimas horas, la Policía realizó un operativo en una casa ubicada en Florencio Varela, en la zona donde se activó por última vez el teléfono de una de las jóvenes.

El martes, las autoridades encontraron una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, para determinar qué son, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar.

Además, las autoridades allanaron un hotel alojamiento donde detuvieron a dos personas, un hombre llamado Damián, de nacionalidad peruana, quien aparentemente manejaba la camioneta donde subieron las chicas y, una mujer, que estaría vinculada con una de las personas demoradas por estar dentro de la vivienda, donde hoy encontraron dos cuerpos.

Un audio clave en la investigación

La mujer detenida, en un audio que le mandó a su madre, le contó lo siguiente: "Me mandé una cagada, si me entrego explota todo", explicó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

"Esa vivienda había sido alquilada por un grupo narco que opera en el Barrio 1-11-14, creen que las llevaron para mantener relaciones sexuales, en el medio algo paso, y eso devino en al menos dos homicidios", añadió el periodista.

Por lo pronto, un vecino de la zona donde encontraron los dos cuerpos habló con la prensa y aclaró que "la casa estaba habitada por unos chicos jóvenes, unos 30 años, luego se fue el chico quedó la chica, cuando nos enteramos ayer no lo puedo creer. Es una casa grande, tiene patio, no es un aguantadero".

Video: el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a una camioneta en La Matanza

En las últimas horas, se conoció el contenido de una cámara de seguridad del municipio en la zona de La Tablada, donde se observó por última vez a las jóvenes, el viernes a las 21.30. A partir de este material, se reconstruyó el trayecto que hizo el vehículo.

"Lara, Brenda y Morena suben a la camioneta blanca, en el lugar donde les dijeron que las iban a buscar en La Quila y el Tiburón, en la rotonda de Tablada. Se suben por decisión propia", describió el periodista Diego Gabriele en C5N.

El video fue un elemento clave para la investigación, ya que la Policía realizó un seguimiento y se determinó el allanamiento en una casa en Florencio Varela, donde se encontraron dos cadáveres y el vehículo prendido fuego.

